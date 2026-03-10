El euríbor se dispara hoy al 2,552% en pleno conflicto de Irán: “Lo que cambia no es la subida, sino cuándo la hará el BCE”

El euríbor ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa. Tras varios días de subidas, el indicador más usado en las hipotecas variables en España se habría disparado este martes 10 de marzo hasta el 2,552%, un salto que reabre el temor a cuotas más altas y a un Banco Central Europeo (BCE) menos cómodo con bajar la guardia frente a la inflación.

A falta de que el dato quede reflejado en las tablas abiertas de organismos como el Banco de España, varios portales de seguimiento del mercado ya recogen ese 2,552% diario, frente al 2,367% del lunes. El movimiento es relevante porque acelera el cambio de tono de un índice que hace apenas unas semanas seguía apoyado en la expectativa de estabilidad monetaria.

El mensaje de fondo es claro: el mercado vuelve a mirar a los tipos de interés. El encarecimiento del petróleo y del gas en pleno repunte geopolítico ha devuelto a primer plano el riesgo de inflación, justo cuando el BCE mantiene el tipo de depósito en el 2% y la inflación de la eurozona había repuntado al 1,9% en febrero, tras el 1,7% de enero.

Para el economista Javier Santacruz, el mercado ya llevaba tiempo descontando una subida de tipos de 0,25 puntos en 2026. A su juicio, lo que ha cambiado con el nuevo escenario no es tanto la cuantía de ese posible movimiento como su calendario. “Lo único que se puede haber modificado de los planes del BCE es cuándo hacer esta subida de 0,25%, no tanto la cuantía”, resume.

Qué significa para las hipotecas

Aunque el salto diario llama la atención, conviene no perder de vista que las hipotecas variables en España se revisan con la media mensual oficial, no con una sola cotización. El euríbor oficial de febrero cerró en el 2,221%, según el Banco de España. Eso significa que marzo todavía no está decidido, aunque el repunte de estos días eleva la media provisional del mes.

La lectura de Javier Niederleytner García-Lliberós, agente financiero en ABANCA y profesor del IEB, introduce un matiz importante. Ve similitudes con 2022 por el shock energético, pero también diferencias de peso: entonces la inflación ya venía desatada y Alemania crecía con mucha más fuerza. Ahora, en cambio, la economía alemana avanza con mucha más debilidad. De hecho, Alemania solo creció un 0,2% en 2025, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Por eso, Niederleytner descarta por ahora un escenario de vuelta rápida al euríbor del 4% o 5%. Hay incertidumbre, sí, pero no necesariamente un cambio estructural como el vivido en la crisis inflacionaria de 2022 y 2023. El problema para el hipotecado, en todo caso, es más inmediato: cuando el euríbor se acelera, la tranquilidad dura poco.