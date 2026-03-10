Inversión más accesible
Comprar bitcoin desde una app de ahorro ya es posible: Bit2Me se une a Goin para acercar las criptomonedas a todos
La fintech española integra compraventa y custodia de criptoactivos en una app de ahorro impulsada por inteligencia artificial para acercar el nuevo dinero digital a pequeños inversores
La adopción de las criptomonedas da un nuevo paso en España. La plataforma de activos digitales Bit2Me ha cerrado una alianza estratégica con la aplicación de ahorro inteligente Goin para integrar inversión en criptoactivos dentro de una experiencia financiera cotidiana, sencilla y pensada para usuarios minoristas.
El acuerdo conecta dos mundos que hasta ahora avanzaban en paralelo: el del ahorro automático y el de la inversión en activos digitales. En la práctica, cualquier usuario de Goin podrá acceder en tiempo real al mercado de criptomonedas, comprar y vender con liquidez y mantener sus fondos bajo sistemas de custodia segura proporcionados por Bit2Me.
Criptomonedas sin tecnicismos
Para el inversor no familiarizado, las criptomonedas son activos digitales que utilizan tecnología blockchain (un registro descentralizado e inalterable) para permitir transferencias de valor sin intermediarios tradicionales como bancos. Activos como bitcoin o ethereum pueden comprarse, venderse o mantenerse como inversión, de forma similar a acciones o divisas, aunque con mayor volatilidad.
La barrera de entrada suele estar en la complejidad técnica y la seguridad. Ahí es donde entra esta alianza: Bit2Me aporta su infraestructura regulatoria y tecnológica, mientras Goin integra la operativa cripto en una app conocida por funciones como el redondeo automático de compras, planes de ahorro periódicos y recompensas cashback, impulsadas por inteligencia artificial (IA).
Según Gabriel Ayala, directivo de Bit2Me, la convergencia entre finanzas tradicionales y cripto será uno de los grandes vectores de 2026. En la misma línea, Davo Bastidas, consejero delegado de Goin, subraya que el objetivo es que cualquier persona pueda gestionar activos digitales “con la misma facilidad con la que ahorra unos céntimos al día”.
Seguridad y regulación
Uno de los ejes del acuerdo es el cumplimiento normativo. Bit2Me está registrada en la CNMV como proveedor de servicios de criptoactivos, mientras que Goin figura en el Banco de España como proveedor de servicios de cambio de moneda virtual. Además, el despliegue se alinea con el reglamento europeo MiCA, que establece un marco común para el sector en la UE.
En el plano técnico, los fondos se almacenan en wallets (carteras) frías —dispositivos desconectados de internet— para minimizar riesgos de ciberataques, uno de los temores habituales del pequeño inversor.
Educación financiera digital
El movimiento también refuerza la vertiente pedagógica del sector. Bit2Me impulsa Bit2Me Academy, considerada la mayor plataforma formativa en español sobre criptoactivos, mientras la compañía ha sido reconocida por la comunidad inversora de Rankia como uno de los exchanges más fiables del mercado.
En un contexto de tipos aún elevados y búsqueda de rentabilidad alternativa, la alianza apunta a un objetivo claro: democratizar el acceso a la economía digital y convertir la inversión en criptoactivos en una extensión natural de las finanzas personales.
