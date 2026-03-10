Salud mental
Centros Torguet se expanden a 20 ciudades españolas tras cerrar una ronda de 1,2 millones
La red de psicología fundada por Mercè Torguet supera los 1,3 millones de facturación en 2025 y amplía su presencia nacional
Su crecimiento se impulsa en la ronda de inversión liderada por los fondos First Drop, Faraday, Ship2B, ESADE BAN y Castiventures
CONTEXTO | La salud mental atrae a los fondos de inversión: un sector que ya mueve 2.500 millones en España
PERFIL | La joyera que saltó a la psicología y tiene ya 19 centros
La red de clínicas de psicología Centros Torguet ha cerrado 2025 con 1,3 millones de euros de facturación, un 60% más que el año anterior, y ha ampliado su presencia hasta 20 ciudades de todo el país tras su última ronda de financiación.
La compañía, fundada por la psicóloga Mercè Torguet y dirigida por su hijo Maurici Badia, se ha convertido en una de las redes privadas de psicología de mayor crecimiento en España. Tras captar 1,2 millones de euros de inversores en 2024, en una ronda liderada por First Drop, Faraday, Ship2B, ESADE BAN y Castiventures, la empresa ha destinado el capital a abrir nuevas clínicas y reforzar su estructura para competir en un sector cada vez más atractivo para el capital privado.
Expansión nacional tras la ronda de inversión
Gracias a los recursos obtenidos en su última financiación, Centros Torguet ha abierto 11 nuevas clínicas fuera de Catalunya en 2025, ampliando su presencia territorial y consolidando las plazas donde ya operaba. Se trata de la segunda ronda que la compañía capta. La primera, en 2023, sirvió para levantar 125.000 euros en el entorno profesional de Badia (Barcelona), donde ya había emprendido en el pasado y que elevó a nueve los centros de Torguet, todos en Catalunya y uno en Zaragoza.
Con estas aperturas, la red suma más de 90 psicólogos en su equipo y presencia en 20 ciudades españolas. Actualmente, ya han confirmado su presencia en localidades catalanas como Barcelona, Terrassa, Sabadell, Badalona, Granollers, Girona y Lleida. Por el resto de España, cuentan con centros propios (alejándose del modelo de franquicias) en Córdoba, Salamanca, Valladolid, Vigo, A Coruña y Zaragoza.
Además del desarrollo empresarial, la compañía ha puesto en marcha la Fundación Torguet – “Nadie Sin Terapia”, una iniciativa social destinada a financiar el acceso a terapia psicológica para personas con dificultades económicas, con el objetivo de que el coste no sea una barrera para recibir apoyo profesional.
La salud mental se convierte en objetivo de los fondos
El caso de Centros Torguet forma parte de una tendencia más amplia de inversión en el sector que ya mueve. En los últimos años, varios fondos de capital riesgo han entrado en el negocio de la salud mental con operaciones millonarias y planes de expansión. El mercado español de la salud mental se estima en 2.500 millones de euros con una previsión de crecimiento de un 4% anual en los próximos cinco años.
Firmas como Miura Partners, Peninsula Capital, HLD o Flat Footed ya controlan o participan en algunos de los principales grupos del sector en España. Entre las operaciones recientes destaca la compra de Mentalia, la división de salud mental de DomusVi, por unos 100 millones de euros, o la adquisición de varias clínicas independientes para construir redes de mayor tamaño.
Consolidación un sector muy fragmentado
En este contexto, Centros Torguet prepara su siguiente fase de crecimiento. Para 2026 la compañía aspira a superar los 2 millones de euros de ingresos y combinar la apertura de nuevos centros con una estrategia de adquisición de pequeñas clínicas de psicología.
Así, la empresa pretende participar en el proceso de consolidación de un sector que todavía carece de grandes grupos nacionales, algo que sí ocurrió en otras especialidades sanitarias en la última década. La ambición a medio plazo es seguir ampliando su red por todo el país. En 2028, aspira a llegar a todas las capitales de provincia de España.
