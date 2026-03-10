CaixaBank, BBVA y Banco Santander lideraron la financiación del capital riesgo en España en 2025

El volumen de financiación del capital privado en España alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos seis años, ejercicio en que DC Advisory empezó a elaborar el informe ‘Debt Mid-Market Monitor’, con un total de 120 operaciones suscritas el año pasado, lo que supone un aumento del 33% respecto a 2024. Caixabank formó parte de 45 de estas transacciones, un máximo histórico para la entidad en este segmento, seguido de BBVA con 43 operaciones y Banco Santander con 41, muy por delante de Banco Sabadell con 23 préstamos, recoge el banco de inversión japonés.

El banco DC Advisory, propiedad de Daiwa, rastrea todas las operaciones de financiación de las compañías españolas propiedad de gestoras de capital riesgo y elabora su ranking por número de transacciones. En el ámbito de los fondos de deuda privada, la firma española Oquendo llegó en 2025 a lo más alto con un total de 10 transacciones, seguido de Muzinich y Tresmares, con nueve operaciones cada uno, y Ares Management con siete créditos concedidos.

El peso de la financiación bancaria, sin embargo, se reduce en los últimos ejercicios y supone un 32% de la financiación del capital riesgo en 2025, frente al 42% que alcanzaba en 2024 y el 53% que llegó en 2023. Los diez principales fondos de deuda privada sumaron 50 operaciones, mientras que los diez bancos que más financiaciones cerraron se apuntaron hasta 195 préstamos, ya que muchos de ellos participan en colaboración con tramos de deuda parcial en los llamados sindicatos bancarios.

En cuanto a la estructura de las financiaciones, los préstamos 'unitranche' (deuda senior y subordinada) coparon un 36% de las operaciones, empatados con los club-deals (financiación entre bancos) con otro 36%, y seguidos de las operaciones de aseguramiento (25%). El 3% restante lo completaron operaciones de diferentes tipologías.

Entrada de nuevos bancos

El avance confirma el dinamismo del mercado español de deuda para operaciones de capital riesgo, aunque el impulso no llegó tanto por un repunte de las compras apalancadas tradicionales como por el aumento de las refinanciaciones, extensiones de deuda, recapitalizaciones y operaciones ligadas a la gestión de carteras.

Ese fue uno de los principales mensajes que ha dejado el encuentro celebrado en torno a la presentación del informe este martes en Madrid, en el que asesores, financiadores y gestoras coincidieron en que 2025 estuvo marcado por una fuerte demanda de financiación por parte de los fondos para mover carteras de inversión, más que por un simple exceso de oferta. La abundante liquidez disponible en el mercado, combinada con una demanda todavía selectiva, ha generado una de las ventanas más favorables de los últimos años para los prestatarios.

En el lado de la oferta, la banca sigue mostrando un apetito muy elevado por este tipo de operaciones. Las compañías medianas continúan siendo un producto prioritario para muchas entidades dentro de su estrategia corporativa.

Junto a los grandes bancos españoles, el mercado está viendo además la entrada de nuevos actores internacionales, especialmente entidades de menor tamaño y bancos franceses, que están empezando a competir en operaciones que tradicionalmente lideraba la banca doméstica. A ello se suma otro cambio relevante: entidades que hasta hace poco actuaban como simples acompañantes en las financiaciones sindicadas están empezando a liderar operaciones. En ese grupo, los participantes citaron casos como Ibercaja, Bankinter, Unicaja o Banco Pichincha.

Pese a ello, España sigue siendo una economía muy bancarizada y los participantes subrayaron que aún existe recorrido para que el crédito privado gane penetración, especialmente si se compara con mercados más maduros como Reino Unido.

De cara a 2026, el mercado mantiene una visión constructiva, aunque con cautela. La incertidumbre geopolítica avivada por la guerra de Irán, la volatilidad en los mercados de capitales y el impacto potencial de la inteligencia artificial sobre algunos sectores como la tecnología están obligando a elevar el escrutinio en los comités de inversión. Aun así, DC Advisory considera que la financiación del capital riesgo crecerá en torno a un 15% gracias a las necesidades estructurales de refinanciación, los vencimientos de deuda y la rotación de carteras de los fondos.