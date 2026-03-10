Proyecto
La catalana Aprisco Group quiere invertir 1.000 millones para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
El proyecto aspira a crear unos 700 puestos de trabajo cualificados, sobre todo en ingeniería informática y mantenimiento técnico y eléctrico
Yago González
La compañía catalana Aprisco Group, especializada en proyectos de ingeniería y energías renovables, promueve la construcción de un gran almacén de datos de inteligencia artificial (IA) en Asturias cuya inversión podría alcanzar los 1.000 millones de euros. El proyecto aspira a crear unos 700 puestos de trabajo cualificados, sobre todo en ingeniería informática y mantenimiento técnico y eléctrico.
Con sede en Barcelona, Aprisco ha desembarcado en el segmento de centros de almacenamiento de datos, infraestucturas necesarias para el procesamiento de grandes volúmenes de información como los que requieren las soluciones de IA. Daniel Fernández, consejero delegado de Aprisco Group, destacó que la empresa ya construye uno de estos centros en Canadá y planifica otro en Portugal. En España quiere hacer cuatro: en Cataluña, Andalucía, Madrid y Asturias. En los dos primeros casos ya se han reservado terrenos, en Gerona y Granada. En Madrid y Asturias se están explorando localizaciones.
Álvarez aseguró que la elección de Asturias responde a la necesidad de cubrir la zona del noroeste de España y, además, por la abundancia de perfiles de ingeniería informática en la región. "Nos han propuesto superficies en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), en Gijón, pero estamos abiertos a trabajar con cualquier ayuntamiento", señaló el empresario, que hoy se reunirá con el viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, para exponerle el proyecto. El centro, según Álvarez, tendría una potencia de 100 megavatios y "precisaría una plantilla de unos 700 profesionales, entre ingenieros y técnicos encargado de su mantenimiento".
Aprisco firmó recientemente un acuerdo con Marathon Capital, firma de asesoría de energía e ingeniería, para gestionar los eventuales acuerdos con los operadores finales del centro. En el sector operan multinacionales como Amazon Web Services, que invertirá 31.000 millones de euros en almacenes de este tipo en Aragón. "Queremos desarrollarlo lo antes posible, la demanda de estos centros es brutal en este momento", afirmó Álvarez.
