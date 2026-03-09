Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra IránMojtaba Jameneí8MHelicópteros Black HawkBono alquiler jovenEncuesta GESOPSiratBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCalvosElecciones ColombiaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
Jubilación anticipada

La Seguridad Social aplicará coeficientes reductores para impulsar la jubilación anticipada en sectores con alta penosidad o peligrosidad

La modificación de los coeficientes reductores permitirá a muchos trabajadores jubilarse antes, aunque se incrementaría su cotización a la Seguridad Social

El Gobierno lo confirma: estos son los trabajadores que podrán adelantar la jubilación sin tener penalización

La ampliación de los coeficientes reductores permitirá a más trabajadores acceder a la jubilación anticipada

La ampliación de los coeficientes reductores permitirá a más trabajadores acceder a la jubilación anticipada

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de los nuevos coeficientes reductores, actualmente muchos más trabajadores podrán acceder a la jubilación anticipada. La principal condición en estos casos será demostrar que la actividad laboral presenta condiciones de penosidad o peligrosidad.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha señalado la existencia de trabajos que implican una gran carga física y psicológica, sobre todo en edades avanzadas. A su vez, en estos últimos años habría aumentado la frecuencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Principales indicadores para aplicar coeficientes reductores

Según la ministra, la modificación de los coeficientes reductores se plantea como un alivio para los trabajadores, y un avance en materia de justicia social. En este caso, a la hora de aplicar reducciones, se tendrán en cuenta factores como la incidencia de la incapacidad temporal; los fallecimientos e incapacidades permanentes; así como la duración media de esos procesos.

Aparte de ello, existen otros indicadores que las autoridades tendrán en cuenta, siendo las contingencias comunes o profesionales, edad, sexo, rotación en el trabajo o tamaño de la empresa.

Responsabilidades y normativa de la medida

Además, los organismos empresariales, sindicales y de autónomos serán responsables de aplicar los coeficientes reductores a un colectivo concreto. De hecho, en casos específicos, las administraciones públicas también podrán realizar las reducciones que consideren necesarias.

Esta regulación de los coeficientes reductores se encontraría recopilada en el Real Decreto 402/2025. El documento oficial establece los supuestos que permiten al trabajador adelantar su edad de jubilación, haciendo uso de los mencionados coeficientes.

Un aumento de la cotización para los beneficiarios

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la aplicación de los coeficientes reductores también supondría un incremento de la cotización a la Seguridad Social. Este hecho se debe al principio de equidad y justicia contributiva que establece el sistema, repartiendo las cargas de cotización entre los trabajadores.

En todo caso, si las autoridades consideran que el trabajador desempeña una profesión con cierto grado de peligrosidad o penosidad, entonces podrían anticipar su jubilación. Los principales sectores que pueden verse beneficiados suelen ser aquellos relacionados con las fuerzas de seguridad, la minería, trabajadores ferroviarios, bomberos o profesionales taurinos, entre otros.

