El Port de Barcelona se prepara para los futuros accesos viarios con la licitación del nudo norte por 97,3 millones

Más de dos décadas después de que se comenzara a hablar de los necesarios accesos viarios y ferroviarios al Port de Barcelona, este 2026 será el año señalado como el arranque de los trabajos. Serán obras incipientes, pero a medio y largo plazo supondrán un hito en las comunicaciones por tren y carretera para la infraestructura portuaria, que ya se prepara con la construcción del denominado nudo norte.

La intermodalidad es uno de los grandes retos del puerto barcelonés. La llegada y expedición de mercancías en portacontenedores crece año tras año, pero sus responsables insisten en que este movimiento comercial debe ser lo más sostenible posible, tanto en términos ambientales como económicos. Por eso se pretende aumentar la cuota de ferrocarril, actualmente en un 12%, algo a lo que también ayudará la futura Terminal Logística Intermodal, un nodo ferroviario de seis terminales, 24 hectáreas de zonas verdes y una inversión global de 265 millones en el sur del recinto portuario.

Situación del futuro nudo norte Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Consejo de Ministros incluido

Y es justamente en ese sector donde se enmarca el proyecto más ambicioso que tiene previsto licitar este año el Port de Barcelona, el nudo norte, que cuenta con un presupuesto de licitación de 97,3 millones de euros, el más elevado de todas las actuaciones programadas para este ejercicio, explica a EL PERIÓDICO el presidente de la autoridad portuaria, José Alberto Carbonell.

Es una de las iniciativas vinculadas a la accesibilidad viaria, igual que el desdoblamiento del puente Porta d'Europa (cuya licitación será de 90 millones) o la urbanización de la terminal G del Moll Adossat (con otros 3,5 millones). Esta inversión necesita el visto bueno del Consejo de Ministros por la cantidad, algo que previsiblemente será de cara al próximo verano. Antes, el consejo de administración del puerto le dará luz verde: todo apunta que será una de las primeras licitaciones previstas, con un periodo de ejecución de 40 meses, una vez adjudicadas.

Simulación del nudo norte que ahora licitará el Port de Barcelona, con las taquillas de peaje que habrá antes de acceder a la gran rotonda.. / Port de Barcelona

338,7 millones en licitaciones

Son 97,3 millones de los 338,7 planificados para este 2026, una cantidad similar a la que se desembolsó en el ejercicio anterior, recuerda Carbonell, cuando se logró licitar el 100% de lo anunciado. Pero, ¿por qué es tan importante este nudo norte? "Cambiará la forma de circular por el puerto", interpreta gráficamente su presidente. Si ahora los camiones toman en parte la Ronda Litoral o bien se mueven por el sinfín de calles del recinto, los futuros accesos viarios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recortarán y ordenarán esa entrada y salida.

Faltan años porque, a pesar de que fuentes ministeriales aseguran que se están cumpliendo los plazos previstos, estos accesos no estarán listos hasta 2032. Pero para entonces, tal como se puede comprobar en las simulaciones de los proyectos del Port de Barcelona, el nudo norte será un enorme distribuidor de tráfico que contará con un control de acceso y una playa de carriles de grandes dimensiones para ordenar la circulación de camiones.

El nudo norte, en una imagen simulada, que discurrirá a 12 metros de cota, tras las obras que ahora licitará el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

A cota +12

Otra de las peculiaridades de la obra que ahora se licitará es que esa enorme rotonda y los viales estarán situados a cota +12, es decir, a unos 12 metros por encima del nivel de referencia del puerto, lo que permitirá que las vías ferroviarias discurran por debajo, separando los niveles de circulación y evitando interferencias entre el tráfico ferroviario y el rodado, algo que ya ocurre en el Moll Catalunya y en el muelle que hay junto a la terminal Hutchison Ports Best, prosigue José Alberto Carbonell.

El proyecto es también un ejercicio de ingeniería porque, además, incluirá carriles bici segregados. Todo con la voluntad de que el Port de Barcelona gane en eficiencia e intermodalidad.