Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba JameneíManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPMacron OrmuzBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

Tipos de interés

El precio del euríbor hoy, 9 de marzo: las hipotecas continúan en jaque

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. 

Valor del euríbor hoy, 9 de marzo

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%. El año arrancó en con un 2,525% en enero y se despidió en el 2,267% en diciembre. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

En cuanto al 2026, enero enero cerró en un 2,245%, mientras que febrero lo hizo en un 2,221%.

El índice de hoy, 9 de marzo de 2026, queda en 2,367% (+0,044%), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,296% (+0,075).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,102 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

Noticias relacionadas

Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  2. Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
  3. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  4. El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
  5. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  6. Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
  7. Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
  8. Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales

Arranca el macrojuicio contra el exalcalde de Estambul, el principal rival de Erdogan

Arranca el macrojuicio contra el exalcalde de Estambul, el principal rival de Erdogan

DroneArt Show Four Seasons llega a Valencia y Alicante los próximos fines de semana

DroneArt Show Four Seasons llega a Valencia y Alicante los próximos fines de semana

Cierre de universidades y límites de consumo: Asia se prepara ante el riesgo de quedarse sin petróleo por la guerra de Irán

Cierre de universidades y límites de consumo: Asia se prepara ante el riesgo de quedarse sin petróleo por la guerra de Irán

TVyMAS; Adiós, piscis

La proteína AP2A1 podría alargar la vida y prevenir el cáncer: el descubrimiento de unos científicos de Osaka

La proteína AP2A1 podría alargar la vida y prevenir el cáncer: el descubrimiento de unos científicos de Osaka

Penas de hasta 13 años por una violación en grupo en Magaluf que grabaron y difundieron

Joan Manuel Serrat será bisabuelo por partida doble: Luna Serrat anuncia su embarazo

Joan Manuel Serrat será bisabuelo por partida doble: Luna Serrat anuncia su embarazo

Un suplemento multivitamínico diario podría ralentizar el envejecimiento

Un suplemento multivitamínico diario podría ralentizar el envejecimiento