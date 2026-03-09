La electricidad ya nota el impacto de la guerra y marca su precio más caro en un año

La escalada bélica en Oriente Medio está empujando al alza los precios energéticos. Una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su ataque sobre Irán, las cotizaciones internacionales del petróleo y del gas vienen marcando grandes subidas. Y el encarecimiento del gas empieza a notarse también en el precio de la electricidad.

El mercado mayorista de la electricidad, en el que eléctricas y traders compran y venden la energía que se consumirá al día siguiente, ha marcado un precio medio diario de 136,86 euros por megavatio hora (MWh). Se trata del precio más caro desde hace más de un año, desde mediados de febrero del año pasado, impulsado por la tensión sobre los precios energéticos por el conflicto en Oriente Medio, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Hay que retroceder hasta el 17 de febrero de 2025 para encontrar un valor medio diario más alto, cuando tocó los 138,17 euros/MWh.

Durante este martes los precios del mercado eléctrico, también conocido como ‘pool’, alcanzará máximos de 250 eurospor MWh entre las 21.00 y las 23.00 horas, mientras que registará mínimos (también muy altos para lo habitual en los últimos meses) de 94,91 euros por MWh entre las 14.00 y las 15.00 horas. Unas altas cotizaciones que son reflejo del fuerte encarecimiento del precio de gas natural.

El índice TTF, el de referencia para el mercado gasista europeo, casi se ha duplicado desde que se iniciaran los ataques hace poco más de una semana, superando los 60 euros por MWh. El Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), de referencia en España, cotizaba este lunes a un precio de en torno a los 51 euros por MWh. Las centrales de ciclo combinado, que queman gas para producir electricidad, se están utilizando intensamente ahora en España, concentrando en torno a una quinta parte de toda la generación de electricidad cada día.

El mercado eléctrico fija lo precios mediante un sistema marginalista, que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás en cada momento del día. Así que si las centrales de gas, ahora ofreciendo precios muy altos por el encarecimiento del gas, son las que marcan el precio en algunos momentos del día (sobre todo cuando no hay menos producción de renovables) la cotización general del mercado mayorista suben.Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

Afectados millones de hogares

Las subidas del mercado mayorista de la electricidad tienen un impacto rápido en las facturas de unos ocho millones horas en España, los que tienen contratada la tarifa regulada de la luz. Una parte del precio de la energía de los consumidores que tienen contratado el denominado PVPC depende directamente de la evolución del ‘pool’. Los clientes que tienen contratadas tarifas del mercado libre (más de 20 millones en total) mantienen por lo general precios de la electricidad estables durante un año, pero acaban notando las subidas generalizadas del precio del mercado eléctrico cuando toca revisar su contrato anual.

El peso de los vaivenes del mercado eléctrico tiene cada vez menos peso directo en la cuantía de las tarifas reguladas. El 'pool' ya no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido al PVPC porque en 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo, que combinan el precio del mercado diario y cada vez más una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar el impacto de fuertes oscilaciones. La proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros. Desde enero de 2026 esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55% del importe del precio la energía de la tarifa regulada.