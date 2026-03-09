Accidente laboral
Muere un trabajador al caer del techo de una nave en Sant Fruitós de Bages
El aviso se ha producido pocos minutos después de las dos y media de la tarde en una nave de la calle Cadí
Eduard Font Badia
Una persona ha muerto a primera hora de esta tarde en un accidente laboral en Sant Fruitós de Bages. El aviso se ha producido pocos minutos después de las dos y media de la tarde en una nave de la calle Cadí, cuando por causas que se investigan el hombre ha caído desde el tejado de la nave a través de una claraboya.
Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Sant Fruitós han comenzado las tareas de reanimación hasta la llegada del SEM. Posteriormente, se han añadido Bomberos de la Generalitat, que han desplazado dos dotaciones. Una ambulancia medicalizada ha intentado también la reanimación cardiopulmonar, pero no ha sido posible hacer nada para salvarle la vida.
