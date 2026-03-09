Bolsa
Indra finaliza su programa temporal de recompra de acciones por 19 millones
La compañía concluye antes de lo previsto la recompra de hasta 235.000 acciones destinada a cubrir su sistema de retribución a directivos y empleados.
Indra ha concluido su programa temporal de recompra de acciones propias, que contemplaba la adquisición de hasta 235.000 títulos, equivalentes al 0,13% de su capital social, por un importe máximo de 19,15 millones de euros.
La iniciativa ha estado en vigor entre el 3 y el 9 de marzo y tenía como objetivo cubrir las obligaciones de entrega de acciones a directivos y empleados en el marco del sistema de retribución vigente, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para poner en marcha esta operativa, la compañía acordó suspender de forma temporal el contrato de liquidez que mantiene con Banco Sabadell, una medida con efectos desde el 1 de diciembre de 2025. Dicho contrato estaba vigente desde el 27 de mayo de ese mismo año.
La empresa ha optado por dar por finalizado el programa antes de la fecha límite inicialmente prevista, fijada para el 10 de marzo de 2026, y ha anunciado además la reactivación, desde esa misma fecha, del contrato de liquidez con Banco Sabadell.
