El grupo bonÀrea abrirá una veintena de tiendas nuevas en 2026 y acelera su crecimiento fuera de Catalunya

Cuando hace unos meses los responsables del grupo alimentario bonÀrea abrieron a los periodistas las puertas del gran centro logístico e industrial que están construyendo en Épila (Zaragoza) ya adelantaron que esa inversión de más de 400 millones de euros tenía un objetivo claro: "Poder dar un salto territorial hacia las autonomías del centro y el levante de España", confesaba entonces Ramon Alsina, consejero delegado de BonÀrea Agrupa, la rama comercial de la compañía. Y este 2026, la empresa con sede en Guissona (Lleida) da un paso adelante en esa senda, con la previsión de apertura de una veintena de nuevos establecimientos, varios de ellos en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, además de en "ubicaciones estratégicas" en Castilla-La Mancha, donde cuenta en la actualidad con solo tres tiendas, y en La Rioja, donde tiene seis.

Además de las 20 inauguraciones previstas, la cárnica catalana también prevé realizar unos 19 traslados y ampliaciones de locales ya existentes, con lo que su red comercial crecerá en 7.000 metros cuadrados de nueva superficie y alcanzará las 632 tiendas operativas, la gran mayoría de ellas en Catalunya y en Aragón, donde está fuertemente implantada. El grupo trabaja siguiendo un modelo vertical, lo que implica que ella misma produce alimentos (tiene una amplia base de agricultores y ganaderos asociados) y los trasporta a diario hasta su red de tiendas, de ahí la importancia de las nuevas instalaciones de Épila, una localidad "que tiene una ubicación estratégica a 300 kilómetros de Madrid, de Valencia y del País Vasco", destacó Ramon Alsina en la visita con la prensa.

Botellas de aceite apiladas y listas para ser transportadas en el centro alimentario de BonÀrea en Épila (Zaragoza). / Oriol Bosch / ACN

"Nuestro plan de aperturas para el 2026 responde a la voluntad de acercar el modelo bonÀrea, basado en el ciclo completo sin intermediarios, a nuevos hogares de todo el territorio", ha indicado Teresa Alsina, directora de tiendas de bonÀrea, a través de un comunicado hecho público por la firma. "No solo buscamos consolidarnos en áreas urbanas y nuevas provincias, sino que mantenemos intacto nuestro compromiso fundacional con el mundo rural, garantizando acceso a alimentación de calidad, generando empleo local y dinamizando la economía en municipios de todos los tamaños".

Y es que la corporación alimentaria destaca como "uno de los rasgos diferenciales del plan de expansión de bonÀrea, el firme compromiso con la dinamización del entorno rural y la lucha contra la despoblación", afirma la empresa. "Este compromiso -agrega- se traduce en que actualmente bonÀrea ya cuente con 200 tiendas en poblaciones rurales, una cifra que representa una tercera parte del total de su red de establecimientos".

Balance de 2025

Durante el ejercicio de 2025, el grupo registró un total de 37 aperturas: 15 inauguraciones, 10 traslados, 10 ampliaciones y 2 reformas. Estos movimientos supusieron la incorporación de más de 9.200 metros cuadrados de nueva superficie durante el ejercicio. Con este balance, bonÀrea logró una cifra de 612 tiendas operativas, las cuales suman más de 121.000 metros cuadrados de superficie comercial total y dan trabajo a unos 4.000 trabajadores en la red de establecimientos.

Secadero de jamones de la empresa BonÀrea, en Guissona (Lleida). / EPC_EXTERNAS

El 81% de las ventas por importe correspondieron a productos de la marca propia bonÀrea, logrando un volumen superior a los 371 millones de kilos vendidos a través de más de 110 millones de tíquets de compra en las tiendas. La compañía lanzó en octubre una nueva aplicación móvil, a la que llamó bonÀrea fan, a través de la cual se generaron 744.000 tíquets digitales, por parte de 114.000 clientes diferentes.