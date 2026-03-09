La Fageda invierte 4 millones en nueva maquinaria que permitirá generar nuevos puestos de trabajo y elaborar nuevos productos

El proyecto social la Fageda ha realizado una inversión de 4,2 millones de euros en nueva maquinaria en la fábrica de lácteos que tiene en Santa Pau, en la Garrotxa, que servirá para diversificar la producción y "sobre todo" ampliar los puestos de trabajo, para personas con discapacidad. Con la nueva tecnología, la Fageda podrá elaborar nuevos productos "que demanda el mercado" y que hasta ahora no fabricaba. La directora, Sílvia Domènech, explica que sin esa inversión "se ponía en riesgo el proyecto", ya que a raíz de la pandemia vieron caer las ventas y estaban devolviendo unas inversiones anteriores. De los 4,2 millones, 2,5 los aporta la Conselleria d'Empresa i Treball, que destaca el componente social de la Fageda y que con la inversión "gana todo el mundo".

La nueva línea de producción que ha incorporado La Fageda en la planta de Santa Pau servirá para que "la primera empresa de productos lácteos con sede en Catalunya" sea más competitiva en el mercado. Y es que en dos semanas, la marca presentará en la feria Alimentaria de Barcelona una nueva línea de productos que, hasta ahora, no podía elaborar porque no tenía la maquinaria para hacerlo.

Pero la inversión también sirve, de paso, para asegurar los puestos de trabajo a las 387 personas que trabajan en este proyecto social con actividad de empresa, 167 de las cuales tienen alguna discapacidad. De hecho, Domènech reconoce que "el proyecto estaba en riesgo" y recuerda que la parte social hace que las decisiones económicas que se toman sean "tensas". Por ejemplo, Domènech destaca que podrían ahorrarse muchos sueldos de personal si incorporaran más maquinaria, pero después "se perdería el componente social imprescindible de la Fageda". En cambio, con la nueva inversión, calculan que podrán contratar a una decena de personas más.

El problema, explica la directora general de la Fageda, se detectó al ver que se incrementaban "de forma insostenible" el precio de las materias primas y se arrastraba, además, una caída de las ventas durante la pandemia, con el pago de inversiones anteriores.

Todo ello hizo tambalear la estructura, pero con esta inversión se ha garantizado "que la Fageda pueda perdurar, manteniendo la calidad de los productos y, sobre todo, sin recortar ningún puesto de trabajo". Sàmper ha destacado que La Fageda "es un referente en inclusión laboral" y que demuestra que se puede combinar éxito empresarial y compromiso social. El plan de inversiones se ha realizado durante 2,5 años y ha incluido la compra de maquinaria y la realización de obras de adecuación para ampliar la capacidad productiva de la planta y mejorar la eficiencia de los procesos.

El plan de inversiones, que se ha desplegado durante dos años y medio, ha incluido la adquisición de esta maquinaria -especialmente tanques de mezcla- y realizar obras de adecuación en diversos sectores de la planta. Todo ello con el objetivo de ampliar el catálogo de productos, especialmente en la gama de yogures, la principal especialización de la marca.

"Gana todo el mundo"

De los 4,2 millones de euros de inversión que se ha realizado para poder hacer realidad esta nueva línea de productos, 2,5 los ha aportado la Conselleria de Empresa i Treball, a través del programa Invess-Treball Protegit.

En este sentido, el conseller del ramo, Miquel Sàmper explica que con esta inversión "todo el mundo gana y sin fisuras". "Ganamos a los servidores públicos porque sabemos que tenemos un servicio que hace lo que queremos hacer con las personas, las familias que saben que tienen los familiares trabajando y que están cuidados.", remarca Sàmper.

En este mismo sentido se expresa el director general de Economía Social y Cooperativismo, David Bonvehí, destaca que el retorno es mucho mayor que la aportación que hace inicialmente el Govern. "Muchas veces se hace un discurso barato de decir que la partida es muy grande y no lo es. Esta partida es mucho más económica que si estas personas tuvieran que recibir unas prestaciones", ha remarcado Bonvehí.