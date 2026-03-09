La OCU aclara qué pasa con tu vuelo si estalla un conflicto: cuándo puedes cancelar y recuperar el dinero

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la plataforma reclamador.es advierten a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos en Oriente Medio de que "sus derechos básicos siguen plenamente vigentes, incluso en escenarios de guerra y restricciones en el espacio aéreo", pero añaden que no les corresponde compensación económica por ello.

Ante la escalada de tensión bélica en Oriente Próximo y el cierre de diversos espacios aéreos en la región, desde el pasado fin de semana, aerolíneas como Iberia, Air Europa, Qatar Airways y Emirates han suspendido o reprogramado sus operaciones en destinos clave como Doha, Dubái y Tel Aviv. En España hay 32 rutas diarias con el Golfo Pérsico, dos de ellas desde el aeropuerto de Málaga.

Esta situación, enmarcada legalmente como "fuerza mayor" o "circunstancias extraordinarias", exime a las compañías del pago de las compensaciones económicas de entre 250 y 600 euros previstas en el reglamento, pero no eliminan sus obligaciones esenciales de asistencia y reubicación.

Conforme a la normativa europea, las aerolíneas deben ofrecer a los pasajeros afectados una alternativa real y efectiva, lo que incluye la reubicación en el primer vuelo disponible hacia el destino final, sin coste adicional, o, si el pasajero lo prefiere, el reembolso íntegro del billete, ha destacado la OCU en un comunicado.

Las aerolíneas deben pagar hotel

Además, mientras esperan una solución, los viajeros tienen derecho a recibir alojamiento cuando sea necesario, así como comidas y refrescos suficientes, ha añadido la organización. Estas obligaciones no pueden ser suspendidas, ni siquiera en situaciones de conflicto armado o cierres temporales del espacio aéreo por motivos de seguridad, ha subrayado la organización. Y, si el conflicto interrumpe el viaje a mitad de camino, por ejemplo, haciendo escala en un tercer país, la aerolínea debe costear la estancia hasta la reubicación, agregan desde reclamador.es.

Facua-Consumidores en Acción ha hecho hincapié en sus redes sociales respecto a las cancelaciones de vuelos desde los aeropuertos de Dubai, Doha, Zayed, Sharjah, Kuwait, Al Maktoum y Baréin en que las aerolíneas de la UE "deben asumir los gastos de alojamiento de los afectados hasta que les den transporte alternativo, mientras que, si son de otros países, se someten a su legislación.

Asimismo, Facua ha matizado que, si los pasajeros optan por recuperar el importe de sus vuelos cancelados, pierden el derecho a que la aerolínea comunitaria le pague el alojamiento durante la espera hasta el transporte alternativo. Tras las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar la zona de conflicto, la OCU insta, además, a las compañías de viajes, agencias y operadores a que actúen con flexibilidad y den la posibilidad a los pasajeros de cancelar el vuelo u ofrecer alternativas sin coste adicional.

No cancelar de forma precipitada

Además, ante la incertidumbre de cuánto durará el conflicto y cómo afectará a las vacaciones de Semana Santa, reclamador.es ha lanzado una recomendación para aquellos que tengan vuelos programados para las próximas semanas de no cancelar de forma precipitada. Salvo que se disponga de un seguro de cancelación específico o de una tarifa flexible, la compañía online especializada en reclamaciones aéreas aconseja al viajero que no cancele el viaje por su propia cuenta y espere a que sea la aerolínea la que comunique oficialmente la suspensión del vuelo.

Si es el pasajero quien cancela por miedo o precaución (cancelación voluntaria), pierde el derecho al reembolso y queda a expensas de la política comercial de la compañía. En cambio, si espera a que la aerolínea notifique la cancelación por la tensión bélica, el afectado podrá elegir entre el reembolso íntegro de su billete o un transporte alternativo si las circunstancias lo permiten, ha resaltado.