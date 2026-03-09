Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campanas de boda en dos dinastías empresariales alemanas: un hotelero de Mallorca se casa con la heredera de BMW

La boda de Florian Schörghuber y Johanna Klatten, que se celebrará este verano en la Alta Baviera, une a dos de las familias más influyentes de Alemania

Florian Schörghuber

Florian Schörghuber / Ana B. Muñoz

Redacción MZ

Son hijos de dos de las familias empresariales más conocidas de Alemania, y ahora formarán su propia familia. Según informa el periódico Bild am Sonntag, Florian Schörghuber y Johanna Klatten tienen previsto casarse.

El novio es desde 2024 director ejecutivo del Grupo Schörghuber, que en Mallorca está presente con tres hoteles de lujo: además del Castillo Hotel Son Vida, el Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel y el St. Regis Mardavall, así como los tres campos de golf de Son Vida. Además, el grupo —que creció gracias a “construir y elaborar cerveza” (en palabras de Florian Schörghuber en el FAZ)— también opera en el negocio de las bebidas (Paulaner), el desarrollo de proyectos, el sector inmobiliario (Bayerische Hausbau) y la cría de salmón en Chile.

La novia es hija de la heredera de BMW Susanne Klatten, que posee una finca en el este de Mallorca. Junto con sus dos hermanos, Johanna Klatten asumió en 2024 la sociedad de inversiones SKion, según Bild am Sonntag.

Según el periódico, la celebración durará tres días y tendrá lugar este verano en la Alta Baviera. Queda por ver si la pareja se dejará ver después también juntos en Mallorca, por ejemplo en la tradicional fiesta de verano del Grupo Schörghuber.

