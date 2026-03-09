La cadena de súpers ecológicos Veritas logra una facturación de récord: 140 millones en 2025, un 14% más que el año anterior

La cadena de supermercados de alimentación ecológica Veritas cerró el ejercicio de 2025 con una facturación récord de 140 millones de euros, lo que supone un 14% de incremento. Este crecimiento, según ha explicado este lunes la compañía, "viene respaldado tanto por un aumento de las ventas como por una estrategia de expansión nacional que sumó nueve nuevos puntos de venta" el año pasado. Esto situó la red comercial de Veritas en 93 establecimientos, al que hay que sumar además la tienda online. Especialmente notable fue "el desembarco de la compañía en Galicia", destaca la empresa. "Para lograrlo, la firma ha invertido un total de seis millones de euros en la actualización de sus centros y en nuevas aperturas", agrega.

La previsión es que durante este 2026 Veritas superará los 100 puntos de venta, ya que prevé 10 nuevas aperturas, que se distribuirán mayoritariamente entre Andalucía, Catalunya y Galicia, "en un ejercicio en el que se invertirán otros seis millones más en el plan de nuevas aperturas y mejoras. En lo que llevamos de año, ya se han inaugurado dos nuevas tiendas, en A Coruña, en el barrio del Ensanche, y en Mijas (Málaga), en el Parque Comercial Miramar.

Comer ecológico en la escuela y el hospital

La división Veritas Food Service (VFS), enfocada al canal de la hostelería y la restauración (horeca), ha experimentado un crecimiento del 15%, superando los seis millones de euros de facturación. Este impulso en el canal profesional ha venido acompañado del lanzamiento de una plataforma web especializada para empresas, facilitando el suministro de alimentos ecológicos y de proximidad a sectores clave como el educativo, hospitalario y residencial, además de la hostelería. Con esta infraestructura digital, Veritas profesionaliza su distribución y escala su impacto positivo, llevando la alimentación saludable a colectividades y negocios de todo el territorio.

"El crecimiento a doble dígito es un logro que refuerza el modelo de Veritas. Pero nuestro propósito va más allá de los resultados económicos. Seguimos trabajando para conseguir que el consumo de productos ecológicos en España se equipare con los países europeos, donde el consumo per cápita es el triple del que tenemos aquí", ha subrayado Anselmo Méndez, director general de Veritas, que valora los resultados con satisfacción. "Queremos seguir potenciando los cambios sistémicos necesarios, a través de la construcción de ecosistemas saludables en las diferentes zonas del territorio donde se desarrolla la oferta local de productores ecológicos", ha agregado.

La firma tiene asimismo capacidad de producción propia, que se extiende, entre otros productos, al pan y a una gama exclusiva de platos listos para comer, diseñada para ofrecer una alternativa saludable y ecológica que responda a las nuevas tendencias de consumo en los hogares. Para adaptar esta oferta a la inmediatez que demanda el mercado actual, la cadena ha potenciado su servicio de 'quick commerce' mediante la modalidad 'online express', garantizando entregas rápidas sin renunciar a la calidad nutricional que define a la marca.