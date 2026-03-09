¿Por qué el BCE recomienda guardar efectivo en casa? El dinero físico, clave si fallan tarjetas y pagos digitales

En un contexto marcado por la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE) recuerda la importancia del dinero en efectivo, pese a su fuerte apuesta por el euro digital. Y es que la dependencia total del pago digital tiene un punto débil: cuando la tecnología se cae, el dinero puede volverse inaccesible.

En ese contexto, el BCE ha recordado la utilidad de mantener una pequeña reserva de dinero efectivo en casa como red de seguridad ante emergencias. No se trata de alarmismo ni de una orden formal, sino de una recomendación basada en experiencias reales recientes.

El mensaje es sencillo: el efectivo no depende de internet, servidores ni electricidad. En caso de un conflicto grave que lleve a un apagón prolongado, un ciberataque o una incidencia técnica que impidan usar tarjetas, móviles o transferencias, los billetes siguen permitiendo comprar bienes esenciales. El BCE recoge esta idea en un análisis sobre el papel del dinero físico en distintas crisis, donde constata que, cuando los sistemas fallan, los ciudadanos tienden a recurrir al efectivo.

La advertencia encaja con otras señales del entorno financiero. En los últimos meses, autoridades europeas han insistido en reforzar la resiliencia operativa del sistema bancario ante riesgos tecnológicos y geopolíticos. En ese escenario, disponer de efectivo para gastos básicos durante un corto periodo se considera una medida prudente de preparación doméstica, comparable a tener linternas o agua embotellada.

Cuánto efectivo y para qué situaciones

El BCE no impone una cifra obligatoria para todos los ciudadanos de la eurozona. Sin embargo, sí menciona recomendaciones ya vigentes en varios países europeos que sugieren mantener entre 70 y 100 euros por persona para cubrir necesidades esenciales durante unas 72 horas. Es un umbral orientativo pensado para compras básicas si los pagos electrónicos quedan temporalmente fuera de servicio.

El organismo europeo apoya esta recomendación en precedentes concretos, como episodios de inestabilidad financiera, crisis sanitarias, conflictos geopolíticos y fallos eléctricos en los que aumentó la demanda de billetes. El patrón se repite: en contextos de incertidumbre, el efectivo actúa como medio de pago de respaldo y aporta tranquilidad a hogares y comercios.

Mantener la calma

Conviene subrayar qué no significa este aviso. No es una señal de que vaya a producirse una guerra ni un colapso inminente, tampoco una invitación a retirar ahorros del banco. El propio BCE defiende un ecosistema de pagos donde conviven soluciones digitales avanzadas con el dinero en metálico, precisamente para evitar puntos únicos de fallo.

En términos prácticos, la recomendación apunta a la gestión del riesgo cotidiano. Igual que diversificar ahorros reduce la exposición financiera, combinar medios de pago mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos. Tener algo de efectivo en casa no sustituye a la banca digital, pero sí puede marcar la diferencia cuando lo electrónico, simplemente, no funciona.