Los autónomos podrán deducirse gastos derivados del vehículo de trabajo en la declaración de la Renta

Como es costumbre en los primeros meses del año, la Agencia Tributaria fija las fechas para llevar a cabo la declaración de la Renta. Otra práctica común es declarar los ingresos percibidos en el año anterior, es decir, aunque el ejercicio fiscal se realiza en 2026, los datos fiscales que deben presentarse son los del año 2025.

A su vez, las autoridades fiscales establecen diferentes vías para realizar los trámites correspondientes:

El plazo para presentar los datos fiscales por internet se abre a partir del 8 de abril

se abre a partir del 8 de abril La tramitación por vía telefónica estará disponible desde el 9 de mayo. La cita previa es obligatoria para este trámite, pudiendo solicitarse del 9 de abril al 29 de junio

estará disponible desde el 9 de mayo. La cita previa es obligatoria para este trámite, pudiendo solicitarse del 9 de abril al 29 de junio La atención presencial en las oficinas de Hacienda comenzará a partir del 1 de junio. Además, el usuario también necesitará cita previa, que podrá solicitar del 29 de mayo al 29 de junio

En todos los casos, la Agencia Tributaria establece el 30 de junio como la fecha límite para presentar la declaración. Aun así, el usuario deberá tener claro qué gastos podrá deducir en su declaración fiscal.

Los seguros también pueden otorgar beneficios fiscales

A la hora de redactar la declaración de la Renta, es obligatorio presentar la documentación relativa a los ingresos, ya sean derivados de una actividad económica o una inversión bancaria. Además de ello, es recomendable adjuntar todos los gastos deducibles, para así poder reducir la carga fiscal.

Aun así, los contribuyentes también pueden obtener beneficio fiscal mediante algunos contratos de seguros, e incluso sistemas de previsión social. Sin embargo, estas ventajas no se aplicarían de la misma forma en el caso de los asalariados, ya que los seguros de coche, hogar o vida (suscritos por iniciativa propia) no suelen generar deducciones en la declaración.

Deducción de autónomos por uso profesional del vehículo

La normativa fiscal ofrece algunos beneficios fiscales para los conductores de vehículos, permitiendo a los autónomos deducirse los gastos derivados en el IRPF o el IVA, así como el gasto de adquisición. La principal condición sería confirmar una afectación del vehículo por la actividad económica realizada, es decir, un uso profesional demostrable.

Por otro lado, el autónomo tendrá que presentar el vehículo registrado íntegramente como herramienta de trabajo. De esta forma, el propietario podría deducir la cuota de IVA entre un 50 y 100%, en gastos como el combustible, gasolina, reparaciones, ITV, peajes, etc.

Deducción por la compra de un vehículo eléctrico

Actualmente, el gobierno español ofrece ciertos incentivos para fomentar la movilidad sostenible, que permite desgravar hasta un 15% del importe en la adquisición de un coche eléctrico. En todo caso, el límite máximo de la base deducida será de 20.000 euros.

Con todo ello, el ahorro en la declaración de la Renta podría ascender hasta los 3.000 euros, siempre que se adjunte la factura de adquisición, o cualquier otro documento que demuestre la compra del vehículo. Esta normativa también afectaría a la instalación de puntos de carga en tu vivienda o garaje, aplicándose la misma deducción del 15% sobre el coste total de la operación.