Deducciones fiscales
Los autónomos podrán deducirse gastos derivados del vehículo de trabajo en la declaración de la Renta
La Agencia Tributaria permite a los autónomos deducir los gastos de su vehículo de trabajo, incluyendo IVA y combustible, siempre que se demuestre el uso profesional
Tres condiciones fijadas por Hacienda para que los autónomos puedan deducir gastos en la Renta
Como es costumbre en los primeros meses del año, la Agencia Tributaria fija las fechas para llevar a cabo la declaración de la Renta. Otra práctica común es declarar los ingresos percibidos en el año anterior, es decir, aunque el ejercicio fiscal se realiza en 2026, los datos fiscales que deben presentarse son los del año 2025.
A su vez, las autoridades fiscales establecen diferentes vías para realizar los trámites correspondientes:
- El plazo para presentar los datos fiscales por internet se abre a partir del 8 de abril
- La tramitación por vía telefónica estará disponible desde el 9 de mayo. La cita previa es obligatoria para este trámite, pudiendo solicitarse del 9 de abril al 29 de junio
- La atención presencial en las oficinas de Hacienda comenzará a partir del 1 de junio. Además, el usuario también necesitará cita previa, que podrá solicitar del 29 de mayo al 29 de junio
En todos los casos, la Agencia Tributaria establece el 30 de junio como la fecha límite para presentar la declaración. Aun así, el usuario deberá tener claro qué gastos podrá deducir en su declaración fiscal.
Los seguros también pueden otorgar beneficios fiscales
A la hora de redactar la declaración de la Renta, es obligatorio presentar la documentación relativa a los ingresos, ya sean derivados de una actividad económica o una inversión bancaria. Además de ello, es recomendable adjuntar todos los gastos deducibles, para así poder reducir la carga fiscal.
Aun así, los contribuyentes también pueden obtener beneficio fiscal mediante algunos contratos de seguros, e incluso sistemas de previsión social. Sin embargo, estas ventajas no se aplicarían de la misma forma en el caso de los asalariados, ya que los seguros de coche, hogar o vida (suscritos por iniciativa propia) no suelen generar deducciones en la declaración.
Deducción de autónomos por uso profesional del vehículo
La normativa fiscal ofrece algunos beneficios fiscales para los conductores de vehículos, permitiendo a los autónomos deducirse los gastos derivados en el IRPF o el IVA, así como el gasto de adquisición. La principal condición sería confirmar una afectación del vehículo por la actividad económica realizada, es decir, un uso profesional demostrable.
Por otro lado, el autónomo tendrá que presentar el vehículo registrado íntegramente como herramienta de trabajo. De esta forma, el propietario podría deducir la cuota de IVA entre un 50 y 100%, en gastos como el combustible, gasolina, reparaciones, ITV, peajes, etc.
Deducción por la compra de un vehículo eléctrico
Actualmente, el gobierno español ofrece ciertos incentivos para fomentar la movilidad sostenible, que permite desgravar hasta un 15% del importe en la adquisición de un coche eléctrico. En todo caso, el límite máximo de la base deducida será de 20.000 euros.
Con todo ello, el ahorro en la declaración de la Renta podría ascender hasta los 3.000 euros, siempre que se adjunte la factura de adquisición, o cualquier otro documento que demuestre la compra del vehículo. Esta normativa también afectaría a la instalación de puntos de carga en tu vivienda o garaje, aplicándose la misma deducción del 15% sobre el coste total de la operación.
- Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
- Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: 'No habrá un segundo referéndum
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales