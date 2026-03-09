Alimentaria-Hostelco 2026 celebra 50 años reforzando su perfil internacional y su apuesta por la hostelería

Alimentaria-Hostelco 2026 celebrará su 50 aniversario del 23 al 26 de marzo en Barcelona con el objetivo de afianzarse como la gran plataforma ferial de toda la cadena de valor del comercio minorista y la alimentación. La cita reforzará además su perfil internacional e innovador, al tiempo que consolidará su apuesta por el canal hostelería.

El presidente de Alimentaria, Antonio Llorens, ha subrayado el carácter especial de esta edición por coincidir con las “bodas de oro” del certamen. Según ha destacado, alcanzar los 50 años supone también un compromiso de futuro para seguir acompañando al sector y responder a sus nuevas necesidades. En este sentido, ha puesto en valor la capacidad de la feria para adaptarse a los cambios vividos en la distribución, la concentración empresarial, la evolución del food service, el impacto de la pandemia y, sobre todo, a un consumidor cada vez más exigente.

Llorens también ha definido Alimentaria como un ejemplo de colaboración público-privada eficaz. Ha recordado que se trata de una feria muy sectorizada, compuesta por 12 salones con identidad propia y un alto grado de especialización, pero al mismo tiempo transversal, al dar respuesta a toda la cadena de valor. Asimismo, ha destacado la presencia de numerosos espacios de demostración y zonas experienciales.

La internacionalización será otro de los grandes ejes de esta edición. Alimentaria contará con 3.200 expositores, de los que cerca de 1.000 serán internacionales. Además, la organización ha invitado a 1.500 grandes compradores procedentes de más de 100 países, en una estrategia desarrollada junto al ICEX para favorecer la apertura de nuevos mercados y multiplicar las oportunidades de negocio para la industria española.

La innovación será igualmente uno de los pilares del salón. Llorens ha señalado que Alimentaria debe ser un espacio donde identificar tendencias y ofrecer respuestas a los profesionales del sector. En este ámbito, ha destacado el papel de The Alimentaria Hub, un espacio que reunirá a más de 200 ponentes.

Por su parte, el presidente de Hostelco, Pere Taberner, ha explicado que la aspiración del certamen es convertirse en la plataforma líder orientada a la hostelería, el food service y el equipamiento hostelero. Según ha señalado, el encuentro nace con la vocación de ser un gran punto de conexión para todo el ecosistema hostelero.

Taberner ha resaltado además que la feria ofrecerá mucho más que una zona expositiva, con cerca de 200 actividades programadas. Entre ellas sobresale Imagine Foodservice Europe, organizado junto a Marcas de Restauración, que reunirá por primera vez en Europa a cadenas de restauración de marca para abordar su expansión en el continente.

En conjunto, Alimentaria+Hostelco 2026 prevé reunir a cerca de 3.300 empresas expositoras de 70 países, que ocuparán 100.000 metros cuadrados netos distribuidos en siete pabellones, prácticamente la totalidad del recinto Gran Via de Fira de Barcelona. La organización espera además superar los 110.000 visitantes profesionales, consolidando así su posición como una de las principales plataformas de negocio, internacionalización y networking para la industria alimentaria, hostelera y de equipamiento.

Durante la jornada de presentación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiso poner en valor el 50 aniversario de Alimentaria, a la que definió como la mayor feria de alimentación y hostelería de España y una referencia internacional para el sector agroalimentario.

Planas recordó que la industria agroalimentaria es un pilar estratégico por su aportación al empleo y al crecimiento económico, especialmente en las áreas rurales. También destacó el buen momento exportador del sector, que ya ha superado los 78.000 millones de euros y está presente en 193 países, donde los alimentos y bebidas españoles ganan reconocimiento por su calidad, innovación y vínculo con la dieta mediterránea.

En este contexto, el ministro defendió el respaldo del Gobierno a la modernización del sector. Según indicó, el Perte Agroalimentario ha movilizado 320 millones de euros para 440 proyectos, mientras que la industria alimentaria y de bebidas ha recibido 118 millones de euros en el marco del Kit Digital, a los que se suman los fondos de la PAC y de otras líneas de apoyo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contará con un espacio institucional de 587 metros cuadrados, en el que estarán presentes 80 empresas españolas de producción ecológica de distintos ámbitos. Además, respaldará varias actividades orientadas a promover la calidad y la innovación, como el primer Campeonato Internacional de Cocina patrocinado por Alimentos de España, el Concurso del Mejor Pan de Alimentaria y la final del Concurso Cocinero y Camarero del Año 2026.

En el apartado empresarial, el presidente de FIAB, Ignacio Silva, recordó que España es un país de pymes y advirtió de que la internacionalización sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. A su juicio, junto al aumento de la productividad y el tamaño empresarial, este es uno de los principales desafíos para la industria de alimentación y bebidas, por lo que valoró positivamente el papel de ferias como Alimentaria para impulsar el crecimiento del sector.

Silva también alertó sobre el problema de la hiperregulación, que, según explicó, afecta a las empresas a escala europea, nacional y municipal. Aunque defendió el cumplimiento normativo y el alto nivel de seguridad, calidad e innovación del sector, advirtió de la dificultad que supone gestionar un volumen cada vez mayor de exigencias regulatorias.

En la misma línea, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, insistió en la necesidad de reforzar la internacionalización. A su juicio, España no puede conformarse con ser solo una potencia agroindustrial desde el punto de vista primario, sino que debe impulsar alianzas que permitan ganar dimensión, competitividad y capacidad de respuesta en materia de suministros.

Bonmatí también puso en valor el papel histórico de Alimentaria como escaparate de innovación y evolución del consumo. Como ejemplo, recordó que en la feria se presentó en su día el primer supermercado en España con escáneres, lo que refleja, en su opinión, la capacidad del certamen para anticipar tendencias y seguir de cerca los cambios en los canales y en los hábitos del consumidor.