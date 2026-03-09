Alícia Romero: "Habrá ayudas para empresas y familias si la crisis de Irán lo requiere"

Los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la respuesta de esta potencia sobre mútliples países de Oriente Próximo han provocado una escalada bélica que ya está teniendo sus réplicas económicas en Europa. El precio del petróleo y el del gas se han disparado y las primeras estimaciones anticipan una escalada general de los precios en el Viejo Continente. Catalunya se juega hasta 2.500 millones de euros anuales en exportaciones y el president Salvador Illa ya se ha reunido con patronales y sindicatos para monitorizar la situación.

¿Qué respuesta está preparando el Govern ante esta nueva crisis?

Estamos trabajando en ello. Todavía es todo muy incipiente. Estoy en contacto con el ministro de Industria, Jordi Hereu, para coordinar la respuesta con la del Gobierno. De momento parece claro que provocará un aumento de la inflación y eso afectará a las familias, no solo a las empresas.

La guerra en Oriente Próximo puede suponer una oportunidad para captar más turismo

¿Qué otros efectos anticipa?

Pues puede ser una oportunidad a nivel turístico, porque toda esa gente que tenía pensado irse de vacaciones a Oriente Medio deberá buscar otros destinos y puede que mire hacia Catalunya. Pero hay también riesgos de seguridad muy evidentes y de ese aumento de los precios de la energía. Hemos tenido reuniones internas y veremos qué medidas tomamos.

Ante la crisis arancelaria con Estados Unidos, las empresas valoraron mucho la inmediatez de la respuesta.

Estamos trabajando en la respuesta, hace apenas una semana que explotó el conflicto. Como siempre, dispondremos de ayudas para quien lo necesite. Lo hemos hecho con las empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos, con los afectados por las inclemencias climáticas en el Ebro, con los ganaderos ante la dermatosis nodular… Hemos estado presentes, no solo con financiación a través del ICF, sino también con ayudas. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Ojalá acabe pronto el conflicto y no tengamos que necesitarlas. Ojalá todo el mundo fuera responsable… pero no tiene pinta de que sea eso lo que pase. Como Govern, estamos atentos y receptivos para tomar medidas y dar respuesta, obviamente.

Entrevista con Alicia Romero , Consellera d'Economia i Finances del Govern de Catalunya. / Ferran Nadeu / EPC

¿Qué rol jugará el comité de crisis anunciado con patronales y sindicatos?

Analizar el impacto del conflicto en el Oriente Medio y las posibles consecuencias económicas. Monitorizarremos la situación y veremos qué medidas se pueden tomar, teniendo en cuenta que el 'Plan Responem', que se diseñó para abordar la reacción a la política arancelaria de Trump, todavía está vigente. Dotamos dicho plan de 1.500 millones que todavía no se han agotado, de forma que de allí se pueden sacar algunos recursos. Insisto, estamos a la espera de saber cuál es el alcance de las consecuencias derivadas de la inestabilidad geopolítica internacional: si sube la inflación, si perjudica los sectores económicos ligados a la energía, como podría ser la industria química, por ejemplo, etc. Repito: ahora es momento de analizar bien la situación y ver qué sueño las consecuencias, sin perder de vista que disponemos de recursos para dedicar a medidas orientadas a las familias y al tejido económico.

El principal riesgo, de momento, es el encarecimiento del precio del petróleo. Ya pasó en 2022, con el gas y la guerra de Ucrania. ¿Lo veo como el enésimo aviso de que Catalunya debe revisar su mix energético y dar un impulso a las energías renovables?

Sí, nos han avisado tantas veces y es tan evidente. El mix energético en España ya es del 50% de renovables…

Pero en Catalunya todavía no…

No hemos hecho durante los últimos años, es cierto. Ha faltado decisión y desde que estamos en el Govern estamos tomando decisiones. Es verdad que hay dificultades administrativas que no nos dejan ir tan rápido como querríamos. En la ley de medidas fiscales y financieras [que acompañan los presupuestos] hemos incluido simplificaciones de los trámites urbanísticos y medioambientales que afectan, claramente, dónde se pueden poner parques eólicos o fotovoltaicos. Somos valientes, hemos de escuchar a todo el mundo, pero debemos tomar decisiones, ya que el mix energético es muy importante y otros países con menos sol y menos viento lo están haciendo. Aunque veníamos hace poco de un 15% y no será fácil llegar al 50%.

Ojalá que este 2026 el ICF tenga licencia bancaria

¿Cuándo el ICF tendrá licencia bancaria para poder actuar como banca pública y conceder préstamos?

Noticias relacionadas

Estamos trabajando para ello con el Banco de España desde hace muchos meses, las cosas van bien. Esperamos que sea el Banco Central Europeo quien nos autorice la licencia. Esperemos que en los próximos meses tengamos buenas noticias, ojalá este 2026 podamos tener esa licencia bancaria para el ICF. Nos permitiría tener muchas más oportunidades y proyección.