Aldo Sorrosal, empresario, sobre las bajas médicas de los empleados: "Respeto las que son reales, hay otras que se inventan un poquito"

Las bajas laborales son un periodo de tiempo en el que las personas trabajadoras no pueden desempeñar su actividad profesional debido a una causa justificada. Normalmente, están relacionadas con problemas de salud y, durante ese tiempo, reciben una prestación económica.

Sobre esta cuestión ha hablado Aldo Sorrasal, el zaragozano al frente de un grupo gastronómico con restaurantes tan reconocidos como Sr. Cachopo, Bira Bola o Zebra Coja. En el nuevo episodio de su pódcast "Empresarios Inconformistas", ha conversado con Mar Vaquero —vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón— acerca del debate en torno a las bajas laborales, tanto las justificadas como los posibles casos de fraude.

"Hay bajas que se inventan un poquito"

El empresario comienza relatando un ejemplo concreto de uno de sus restaurantes para introducir la conversación sobre las bajas laborales:

"En un restaurante que tenemos a 4 trabajadores, se coge uno la baja. Yo respeto las bajas que son reales, hay otras bajas que se inventan un poquito y encima se prologan mucho en el tiempo. Los mismos compañeros ven que esa misma persona está de baja y no pasa nada. Luego se suma otro, esto a las Pymes nos mata". Concluye con una pregunta dirigida hacia mar vaquero y es "¿Cómo podemos evitar esto?", y confiesa "es algo que nos genera mucha incertidumbre".

Mar Vaquero, por su parte, respondió destacando la importancia de combinar control y prevención con medidas: "Es uno de los grandes problemas que nos trasladan los empresarios". Y habla de diálogo social para crear una herramienta eficaz para acabar con el absentismo laboral.

Que es cuando un trabajador no acude a su puesto de trabajo de manera habitual, ya sea de forma justificada o no. Este fenómeno no solo afecta a la productividad de las pequeñas y medianas empresas, sino que también puede generar tensiones dentro del equipo y dificultades a la hora de planificar y responsabilidades. Por ello, el absentismo se ha convertido en un tema central para empresarios y autoridades. "Limitar ese absentismo porque eso también supone un mayor compromiso con las empresas y los trabajadores que quieren cuanto antes incorporarse a su trabajo y su día a día", termina Mar Vaquero.