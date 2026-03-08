Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MManifestación 8MGuerra IránCastilla y LeónHelicópteros Black HawkCalvasHerenciaBarçaBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Combustibles

Precio de la gasolina y diésel hoy, 8 de marzo en España por la Guerra de Irán: la subida no cesa

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio de la gasolina y diésel hoy

Precio de la gasolina y diésel hoy / EL PERIÓDICO

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio de los carburantes en España se encuentra en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, están impulsando al alza los precios de la gasolina, además de otras repercusiones para la economía global.

España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no está al margen de esta crisis. El encarecimiento del barril de Brent, que ya supera los 90 dólares, se traslada progresivamente a los surtidores españoles y amenaza con disparar la factura de los conductores en las próximas semanas.

Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 8 de marzo

El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,619 euros/litro, según los últimos datos disponibles. Esta cifra supone un incremento de 0,016 euros respecto a los registros anteriores. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,694 euros/litro, una subida aún más pronunciada si se compara con el día de ayer, cuando costaba 0,041 euros menos. Este repunte va de la mano con lo que ocurre en los mercados internacionales. Cabe recordar que el gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional.

Este es el precio medio del litro de gasolina y diésel en España ahora mismo

El encarecimiento de ambos carburantes se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que ya están trasladándose al precio final en el surtidor.

¿Por qué sube el precio del combustible?

El repunte de los precios se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio han quedado en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho, lo que ha alterado las rutas de suministro y forzado a cientos de buques a echar el ancla.

Noticias relacionadas

Los economistas advierten de que un conflicto prolongado podría disparar la inflación y ralentizar el crecimiento económico mundial, un escenario que Europa viviría con especial intensidad al ser importadora neta de energía. En España, los conductores deberán estar atentos a la evolución de los precios en los próximos días, ya que los costes mayoristas no se trasladan de inmediato al surtidor y todavía queda margen de subida.

TEMAS

  1. Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
  2. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  3. Audiencias TV ayer: La entrevista de Irene Rosales impulsa a 'De viernes' frente a un nuevo liderazgo de 'El Desafío
  4. ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
  5. Si te han cancelado el vuelo de vuelta, la solución no es apelar al paternalismo de tu gobierno
  6. Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
  7. Irán afirma que dejará de atacar a los países del Golfo si no es atacado desde allí
  8. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario

DIRECTO | El saldo de muertos en bombardeos israelíes en Líbano asciende a 394 personas

DIRECTO | El saldo de muertos en bombardeos israelíes en Líbano asciende a 394 personas

Vidal-Quadras sobre el ataque a Irán: "Solo me sentiré seguro cuando caiga el régimen y sea sustituido por una democracia"

Vidal-Quadras sobre el ataque a Irán: "Solo me sentiré seguro cuando caiga el régimen y sea sustituido por una democracia"

China dice que la guerra en Irán perjudica a todos pero suaviza el tono hacia Estados Unidos

China dice que la guerra en Irán perjudica a todos pero suaviza el tono hacia Estados Unidos

Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Uno de cada cinco vehículos vendidos en España en febrero fue electrificado

Uno de cada cinco vehículos vendidos en España en febrero fue electrificado

Esta es la rutina de Pedro Sánchez

Juan del Val reconoce el "error lamentable" que cometió en su novela y lanza una petición desde 'La roca': "No me enviéis más mensajes"

Juan del Val reconoce el "error lamentable" que cometió en su novela y lanza una petición desde 'La roca': "No me enviéis más mensajes"

La vivienda y Palestina irrumpen en la manifestación del 8M multitudinaria de Barcelona

La vivienda y Palestina irrumpen en la manifestación del 8M multitudinaria de Barcelona