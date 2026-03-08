Las convocatorias de oposiciones que debes tener en el radar en 2026: estas son las más demandadas y con más salidas

Una gran parte de trabajadores busca cada año la oportunidad de opositar para ser funcionario. Esto se debe a las grandes ventajas que presenta este sector: un sueldo atractivo en relación con las funciones del puesto, estabilidad laboral, un horario muy cómodo que facilita la conciliación del trabajo y la vida familiar y movilidad geográfica fácil, según la web de orientación laboral Indeed.

El año pasado se alcanzaron cifras muy elevadas de empleados públicos en las diferentes administraciones. Este año, el BOE ha activado una de las mayores oportunidades de empleo público de los últimos años: han publicado convocatorias que suman más de 30.000 plazas.

Aunque haya bastantes plazas, el principal interés ahora mismo pasa por saber qué oposición estudiar. Para elegir correctamente, hay que valorar factores como la frecuencia con la que se suele convocar, el número de plazas, la dificultad del proceso selectivo o el salario de cada una de ellas. Por eso hemos escogido algunas de las oposiciones con más salidas y mejor valoradas, basándonos en la información otorgada por la academia de preparación para las oposiciones, MasterD.

Oposiciones para la Administración Pública

En primer lugar, una muy buena opción son las oposiciones para la Administración Pública. El sueldo inicial ronda de 1.000 a 1.500 euros brutos mensuales, incluyendo pagas extra. En los últimos años, las convocatorias han ofrecido miles de plazas. Las inscripciones suelen abrirse unos días después de la publicación en el boletín oficial correspondiente y las pruebas incluyen un cuestionario tipo test y ejercicios prácticos relacionados con el temario.

Los requisitos son: ser español o ciudadano de la Unión Europea, tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa, disponer del título de Bachiller o del título de Graduado en Educación Secundaria y no haber sido separado del servicio de ninguna administración pública ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Oposiciones para Policía y Guardia Civil

En las oposiciones para Policía y Guardia Civil, las principales funciones son velar por el cumplimiento de la ley, auxiliar y proteger a las personas y sus bienes, prevenir la comisión de actos delictivos, descubrir y detener a los presuntos culpables. Esta oposición consta de una prueba de conocimientos, con un examen tipo test de las materias que se exijan por el órgano convocante en cada caso.

También hay pruebas físicas que incluyen varios ejercicios para demostrar el nivel físico de cada aspirante. Suelen ser carrera de resistencia, dominadas, natación y realización de circuitos de agilidad. Posteriormente, se realiza la prueba psicotécnica, dónde se valoran las aptitudes verbales, numéricas, perceptivas, espaciales, de razonamiento abstracto y de memoria. Finalmente, se realiza la prueba de personalidad, en la que se valora el perfil de cada aspirante para el puesto requerido en cada Cuerpo, según informa MasterD.

Oposiciones de Educación Secundaria

Los requisitos para presentarte a las oposiciones de Educación Secundaria son: tener la nacionalidad española o ser ciudadano de un estado miembro de la UE, ser mayor de 18 años y no superar la edad de jubilación, no padecer enfermedades o limitaciones físicas que impidan ejercer el puesto, no tener antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y tener conocimiento de la lengua cooficial según la CCAA.

La evaluación está dividida en un conjunto de pruebas de carácter eliminatorio que equivale al 60% de la puntuación final del examen y la parte de concurso del examen de oposiciones de secundaria en que se evalúan los méritos académicos, cursos relacionados con la enseñanza y tu especialidad, que determina el 40% restante.

Oposiciones de Correos

En las oposiciones de Correos siempre hay más opciones de entrar, ya que se abren bastantes plazas cada año. El máximo fue en 2023, cuando abrieron 7.600 plazas. Los puestos a los que se opta en estas oposiciones son: personal de reparto, tanto motorizado como a pie, agente de clasificación y atención al cliente.

La prueba para evaluar a los estudiantes es un cuestionario de 100 preguntas de tipo test. El examen es presencial y eliminatorio. El 90% de las preguntas son sobre el temario y el 10% son exámenes psicotécnicos de Correos. El tiempo máximo para la realización de este ejercicio es de 110 minutos y los errores no puntúan negativamente.