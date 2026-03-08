Instalados en el caos y sin solución a la vista

Otra guerra. Ríase usted de todos aquellos que son capaces de especular, con una clarividencia casi divina, sobre lo que ocurrirá mañana o pasado mañana. Quienes ven una oportunidad en los mercados recuerdan un viejo mandamiento: "Hay que vender cuando tocan los violines y comprar cuando actúan los cañones". Falta un detalle: vender qué o comprar qué. No es lo mismo apostar por el dólar, el oro, el petróleo, las empresas del sector de la defensa... que por empresas turísticas o de ocio. O, si nos ponemos apocalípticos, por empresas que construyen búnkeres antiatómicos o que fabrican conservas de alimentos y embotellan agua potable a granel.

En estos tiempos de caos, siempre podemos pensar que llegará lo peor o lo mejor. Elija observando la historia.

Los pesimistas recuerdan los acontecimientos que llevaron a la Primera Guerra Mundial como paralelismo. Poderes imperiales que querían controlar el planeta económicamente y que acabaron chocando. Los monarcas, primos entre ellos, que gobernaban Europa en 1914 eran los primeros que pensaban que esa contienda duraría unos meses. Jorge V (Reino Unido), el káiser Guillermo II (Alemania), el zar Nicolás II (Rusia) y el emperador Francisco José I (Austria-Hungría) acabaron a merced de su desmedida ambición, tal como relatan Los sonámbulos, de Christopher Clark, y De la paz a la guerra, de Margaret MacMillan.

El armisticio -día de san Martín de Tours, 11 de noviembre de 1918- se firmó cuatro años y algo más de tres meses después del inicio de las hostilidades el 28 de julio de 1914. Por el camino se quedaron tres imperios y se originó la Revolución soviética, redifiniéndose el mapa del mundo y surgiendo una nueva era cultural, económica -crash del 29 incluido- e ideológica que abrió las puertas a la Segunda Guerra Mundial.

Los optimistas recuerdan un mundo más cercano e igual de impredecible, donde la guadaña de las armas nucleares ya estaba encima de nosotros. La Guerra Fría marcaba los tiempos y los enfrentamientos en distintos puntos del planeta eran continuos. Oriente Próximo era uno de los puntos calientes debido a los intereses por controlar la producción de petróleo. A mediados de los años 70, entre el primer y el segundo shock petrolífero que generó una ola de inflación en todo Occidente, el oro negro representaba el 45% de la producción energética del mundo (hoy representa el 31%). Irán y la inflación acabaron con la presidencia de Jimmy Carter en EEUU y Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca arrasando en las elecciones presidenciales. El mundo volvió a girar.

Qué tiempos aquellos. Los ayatolás echaron al sah y tomaron el control de Irán con el aplauso de la izquierda progre y seudomarxista de Occidente. El régimen de Sadam Husein (otro encantador de serpientes) de Irak invadió Irán en septiembre de 1980 como medida preventiva para impedir que el nuevo régimen chií persa les exportara la revolución a ellos. En paralelo, la Unión Soviética había invadido Afganistán para apoyar un régimen comunista amigo. Las guerrillas muyahidines y talibanes, donde ya destacaba un tal Osama bin Laden -ideólogo de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y ejecutado bajo la orden de Barack Obama en mayo de 2011-, eran armadas por Arabia Saudí y EEUU.

Que Trump presida EEUU, China sea una gran potencia y Rusia haya invadido Ucrania auspicia un futuro más incierto

La vida ha acabado dando muchas vueltas. Dentro de la mística chií que defienden los ayatolás, Israel es el gran Satán que debe ser eliminado con la nueva llegada de su mesías Mahdi, hoy oculto según sus creencias. Vaya sumando: el fanatismo religioso; el miedo; el control del petróleo por parte de las grandes potencias; las rencillas y los odios eternos entre persas, árabes y otomanos; entre los grupos musulmanes chiís y sunís... el caldero hierve a gran intensidad.

Que EEUU esté presidido por Donald Trump, que China sea hoy una gran potencia y que Rusia haya invadido Ucrania sin que haya un final en perspectiva auspicia un futuro más incierto. A esto se suma una Unión Europea aún más dividida y acomplejada. Mientras tanto, Pedro Sánchez juega a la baza de la España del "no a la guerra" que tanto rédito dio a José Luis Rodríguez Zapatero antes de que este se enriqueciera gracias al régimen de Nicolás Maduro, preso en una prisión estadounidense.

¿Y los mercados? A aprovecharse quien sepa. "Tengo posiciones a corto en el S&P 500", me comentaba una persona mientras drones y misiles caían sobre Oriente Medio atemorizando a inocentes ciudadanos y a la espera de que abrieran los mercados el lunes en Wall Street. Ganó dinero ese día tras realizar varias operaciones bursátiles. Unos pierden. Otros ganan.