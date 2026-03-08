Iberdrola acelera su crecimiento en Australia con la adquisición de un parque eólico en el estado de Victoria

Iberdrola ha completado la adquisición del parque eólico Ararat, situado en el estado de Victoria (Australia), a los fondos Partners Group y OPTrust, tras obtener todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la operación. Con esta operación, el grupo español cuenta ya con presencia en cinco estados del país: Nueva Gales del Sur, Australia Meridional, Victoria, Queensland y Australia Occidental.

Con una capacidad de 242 megavatios (MW) y en funcionamiento desde 2017, el parque eólico se convierte en el mayor de Iberdrola en Australia y es su primer activo de generación propio en Victoria, el segundo estado con mayor población de Australia y mayor crecimiento.

Esta adquisición refuerza la capacidad de la compañía para suministrar a su cartera de clientes empresariales con generación propia, al tiempo que vende una parte significativa de su producción a través de acuerdos de compra de energía (PPA), lo que proporciona flujos de caja predecibles en un estado que tiene como objetivo alcanzar el 95% de energía renovable para 2035.

Iberdrola se ha convertido en uno de los líderes energéticos en el mercado australiano con más de 2.500 MW de capacidad instalada repartida principalmente entre parques eólicos terrestres, plantas solares y baterías. La compañía, además, ha entrado recientemente en el negocio de redes del país con VNI West (Victoria to New South Wales Interconnector West), una infraestructura clave que conectará los estados de Victoria y Nueva Gales del Sur.

La operación también reafirma el compromiso de Iberdrola con la expansión de la electrificación a través de las renovables, las redes y el almacenamiento para lograr la autosuficiencia y la seguridad energética en todas las áreas geográficas en las que opera en todo el mundo.

Esta es la sexta operación completada por Iberdrola en lo que va de año, tras la venta de su generación terrestre en Francia, la venta de activos minihidroeléctricos y del negocio de purines en España, la venta de Hungría y la incorporación de 650 MW de energía solar a la empresa conjunta con Norges.

Todas estas iniciativas están en alineadas con la estrategia del grupo de centrar sus inversiones en sus negocios principales —principalmente la generación con contratos a largo plazo o redes reguladas— y en mercados clave.