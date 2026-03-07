Estos son los factores que determinan nuestra declaración de la renta según Pedro Becerro: "Se pueden pagar cantidades muy superiores por no tener en cuenta el impacto fiscal"

A la hora de llevar a cabo una correcta planificación financiera, uno de los puntos clave suele ser tener en cuenta el impacto fiscal de nuestras decisiones financieras. En caso contrario, probablemente nos encontramos con una carga de impuestos superior a la esperada.

Cómo se determinan los impuestos a pagar en la declaración

En todo caso, el experto financiero Pedro Becerro tiene muy clara la importancia de los impuestos, reflejados en nuestra declaración de la renta. De esta forma, nos muestra los distintos elementos que determinan la cuantía final de impuestos en nuestra declaración:

Rentas del trabajo : Todos los ingresos derivados de la actividad profesional de cada persona, incluyendo salarios, sueldos, prestaciones por desempleo, dietas o pensiones

: Todos los ingresos derivados de la actividad profesional de cada persona, incluyendo salarios, sueldos, prestaciones por desempleo, dietas o pensiones Rendimientos del capital inmobiliario : Este es el dinero que se obtiene mediante el alquiler de cualquier bien inmobiliario, ya sea una vivienda, local o garaje, entre otros

: Este es el dinero que se obtiene mediante el alquiler de cualquier bien inmobiliario, ya sea una vivienda, local o garaje, entre otros Rendimientos del capital mobiliario : Estas rentas se obtienen de los dividendos, intereses de cuentas corrientes, cánones por el uso o concesión de uso, prestaciones de seguros de vida, jubilación o invalidez y rentas vitalicias por imposición de capitales

: Estas rentas se obtienen de los dividendos, intereses de cuentas corrientes, cánones por el uso o concesión de uso, prestaciones de seguros de vida, jubilación o invalidez y rentas vitalicias por imposición de capitales Ganancias o pérdidas patrimoniales. En este caso, se incluye todo el resto de inversiones que puedan producir ganancias o pérdidas como acciones, bonos, fondos o compraventas inmobiliarias

Quién debe hacer la declaración de la renta

A la hora de redactar la declaración de la renta, debemos tener en cuenta que no todos están obligados a declarar sus ingresos. En todo caso, es necesario ser una persona física, con nacionalidad española o no, siempre que se haya residido en España durante ese año, o por lo menos que la actividad económica se realice en el país.

Además, las rentas obtenidas deben sobrepasar el mínimo establecido en cada ejercicio para poder declararse. Aun así, hay casos en los que aunque no se supere este mínimo, también será obligatorio presentar la declaración, en concreto, los tipos específicos de rentas, obtenidos de una actividad económica.