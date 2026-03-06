Toni Pons registra un nuevo récord de facturación y se prepara para trasladarse a Bescanó

La firma gerundense de calzado Toni Pons cerró 2025 con una facturación récord de 32 millones de euros, un 3% más que el año anterior, en un ejercicio que el CEO de la compañía, Jordi Pons, califica de positivo a pesar de un contexto que describe como adverso para el sector en el Estado. La empresa ya tiene en marcha el próximo paso para sostener el crecimiento: el traslado progresivo a la nueva sede en el polígono industrial de Monfullà, en Bescanó, que prevén para el segundo semestre de este año.

La nueva sede, ubicada en la calle Reramurs, contará con 13.000 metros cuadrados de superficie logística y 3.000 metros cuadrados de oficinas, con el objetivo de unificar en un mismo espacio toda la estructura operativa de la compañía. El traslado será escalonado: primero se trasladará la actividad logística y, posteriormente, las oficinas, hasta completar la salida de las instalaciones actuales de Girona.

El proyecto ha incrementado su presupuesto hasta los 14 millones de euros, incluida la compra de los terrenos, dos millones por encima de los 12 millones anunciados inicialmente. Jordi Pons atribuye la diferencia a la actualización del proyecto durante la fase de definición, especialmente por requerimientos de instalaciones y de seguridad contra incendios, con el objetivo de aprovechar la obra para tenerlo todo al nivel más eficiente posible. Para financiarlo, la firma prevé vender las oficinas y el almacén de Girona y complementarlo con apoyo crediticio bancario.

El CEO de Toni Pons, Jordi Pons. / Toni Pons

El traslado a Bescanó se enmarca en un momento de expansión sostenida. La compañía ha cuadruplicado sus ventas en los últimos diez años y ha fijado en su plan estratégico el objetivo de alcanzar los 40 millones de euros de ingresos en 2028. Para 2026, Jordi Pons apunta a un crecimiento porcentual más alto que el de este año, aunque evita hacer pronósticos taxativos y admite que el entorno obliga a la prudencia.

60% de facturación en el exterior

El negocio de Toni Pons tiene una marcada orientación internacional: el 60% de la facturación procede de los mercados exteriores, con Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido como principales destinos europeos, a los que se suma la presencia creciente en Estados Unidos, América Latina, Oriente Medio y Filipinas.

En cuanto a los canales de venta, el 45% de los ingresos de 2025 llegaron a través de los puntos de venta multimarca, el 35% de las tiendas físicas propias y el 20% del canal online. El ebitda se situó "en el entorno del 8% de las ventas", en línea con el ejercicio anterior.

La marca de calzado cuenta con una plantilla de casi 200 personas, está presente en más de 4.000 puntos de venta y tiene unas 50 tiendas, una veintena de las cuales son propias —gestionadas directamente en España y Portugal— y el resto, franquiciadas, modelo predominante en los mercados internacionales. Para 2026, la empresa prevé abrir una tienda en Punta Cana (República Dominicana), un segundo local en Valencia y cuatro puntos de venta en centros de El Corte Inglés.