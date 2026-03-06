Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaEduard SallentDAO PolicíaCáncerMarc GiróMAGAMisilesRey Juan Carlos IHospital BellvitgePisos Les NausCambio de hora 2026
instagramlinkedin

Hipotecas

El precio del euríbor hoy, 6 de marzo: la escalada imparable de los tipos se prolonga una semana más

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Euríbor es el nombre que recibe uno de los tantos índices fundamentales en el panorama financiero europeo. Su cálculo se basa en los tipos de interés a los que los 18 bancos más importantes de la Eurozona están dispuestos a prestarse dinero entre ellos.

Este indicador se actualiza diariamente y se utiliza como referencia para determinar los tipos de interés en una amplia gama de productos financieros, como préstamos hipotecarios, préstamos para empresas y productos de inversión. 

Valor del euríbor hoy, 6 de marzo

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%. El año arrancó en con un 2,525% en enero y se despidió en el 2,267% en diciembre. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

En cuanto al 2026, enero enero cerró en un 2,245%, mientras que febrero lo hizo en un 2,221%.

El índice de hoy, 6 de marzo de 2026, queda en 2,323% (+0,007%), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,281% (+0,060).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,117 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

Noticias relacionadas

Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

TEMAS

  1. Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
  2. La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
  3. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
  4. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  5. Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor
  6. Multas para algunos propietarios que instalan un ascensor en su bloque: debes cumplir con estos requisitios
  7. Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
  8. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán

El crimen de Sant Andreu de la Barca: marihuana, traición entre amigos y un cadáver sin aparecer

El crimen de Sant Andreu de la Barca: marihuana, traición entre amigos y un cadáver sin aparecer

El precio del euríbor hoy, 6 de marzo: la escalada imparable de los tipos se prolonga una semana más

El precio del euríbor hoy, 6 de marzo: la escalada imparable de los tipos se prolonga una semana más

Cuatro razones por las que no debes perderte el nuevo vídeo de la serie Foundations de World of Tanks: HEAT

Cuatro razones por las que no debes perderte el nuevo vídeo de la serie Foundations de World of Tanks: HEAT

Islandia votará el 29 de agosto volver a negociar su adhesión a la UE

Islandia votará el 29 de agosto volver a negociar su adhesión a la UE

Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho

Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho

Manuel Arroyo (Coca-Cola): "El talento español tiene una gran presencia en la compañía"

Manuel Arroyo (Coca-Cola): "El talento español tiene una gran presencia en la compañía"

Detenido por secuestrar a su expareja en Barcelona al no aceptar su relación con otro hombre

Detenido por secuestrar a su expareja en Barcelona al no aceptar su relación con otro hombre

Cristina Garmendia abandona la presidencia de Mediaset España tras más de ocho años vinculada al grupo

Cristina Garmendia abandona la presidencia de Mediaset España tras más de ocho años vinculada al grupo