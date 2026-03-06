Pimec propone segregar las vías de Rodalies ante la presión del Corredor Mediterráneo: "tenemos un problema de fatiga e incapacidad"

Segregar las vías por las que circulan trenes de mercancías de las del transporte de pasajeros de Rodalies, asegurar que la ejecución de los presupuestos ferroviarios se cumpla o renovar el material rodante más antiguo antes de 2030 para revertir el déficit acumulado. Estos son algunos de los ejes de la propuesta que Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas, ha presentado este viernes ante los grupos parlamentarios para impulsar un Pacto Nacional Ferroviario para Catalunya.

Durante la presentación, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado que “el pacto ferroviario tiene que incluir también las mercancías, porque tenemos un problema de seguridad, de fatiga y de incapacidad para dar respuesta a las necesidades”. En relación con los compromisos de inversión en Rodalies, Cañete ha recordado que entre 2010 y 2013 se planificaron 11.000 millones de euros en inversiones ferroviarias, pero finalmente solo se ejecutaron 5.000 millones.

Riesgo de saturación con el Corredor Mediterráneo

En este sentido, la segregación de vías que defiende la patronal cobra especial relevancia ante un escenario próximo en el que el Corredor Mediterráneo esté plenamente operativo en 2030. Según ha advertido el presidente de Pimec Logística, Ignasi Sayol, su puesta en marcha podría incrementar la presión sobre algunos tramos ya saturados, especialmente en el entorno de Tarragona, que se perfila como un punto de confluencia clave de redes ferroviarias.

La situación ya es visible en Vila-seca, un nodo ferroviario donde confluyen diferentes líneas por las que circulan numerosos trenes, incluidos convoyes con mercancías peligrosas. De hecho, en 2023, según datos de Adif citados por el portavoz de la Plataforma Mercaderies per l’Interior, Eugeni Sedano, 170 trenes diarios circularon entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders. Con la llegada del Corredor Mediterráneo, el tráfico podría elevar la saturación de la infraestructura hasta el 91%, ha advertido.

Ante este escenario, Sayol ha subrayado que es “absolutamente necesario” desarrollar un plan estratégico ferroviario estable, blindado frente a los cambios de gobierno y al reparto de competencias entre Renfe y Adif. “La gobernanza tiene que ser de proximidad”, ha concluido.

Tras la reunión, Cañete ha explicado que el pacto “no pretende poner cifras, sino condiciones eficaces”, y que todavía no se han fijado plazos para impulsarlo en el ámbito parlamentario. Aun así, Pimec y los partidos se han emplazado a mantener nuevos encuentros para avanzar en la propuesta.

Grupos reunidos

En la reunión de trabajo estaban los representantes de los grupos parlamentarios Jordi Riba (PSC), Judith Toronjo (Junts), Ester Capella (ERC), Eva Garcia (PP), Susana Segovia (Comuns) y Andrés Bello (Vox). La CUP y Aliança Catalana también han sido invitados, pero no han acudido al encuentro. Por parte de la patronal asistieron, además de Cañete y Sayol, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, así como representantes de la Plataforma Mercaderies per l’Interior, entre ellos Sedano y Ramon Juanola.

Desde el PSC, Riba ha valorado positivamente la iniciativa y se ha mostrado abierto a la segregación de vías, al considerar que “las infraestructuras ferroviarias deben trascender la vigencia de un gobierno y requieren compromisos de permanencia y sostenibilidad”. El diputado socialista también ha reconocido que la crisis en Rodalies ha puesto de manifiesto un déficit inversor histórico. “El diagnóstico evidencia la saturación de la red, por lo que es necesario ampliar la capacidad de Rodalies y Regionales”, ha señalado, aunque ha defendido que el ritmo actual de inversiones es positivo.

Por su parte, la diputada de Junts, Toronjo, ha advertido de “una crisis ferroviaria sin precedentes en este inicio de 2026 que ha puesto en peligro la seguridad y la fiabilidad del servicio”, por lo que ha respaldado el plan integral propuesto por Pimec, que abarcaría Rodalies, Regionales y mercancías. En este sentido, también ha defendido la segregación de las vías de pasajeros y mercancías.

Desde Junts consideran además que el pacto ferroviario debería impulsar “una visión de país en red que conecte toda Catalunya, de la mano de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, con un modelo de gobernanza propio y un traspaso real y efectivo cien por cien catalán”.

Fuentes de la patronal han asegurado que PP, ERC y Comuns también han coincidido en la mayoría de las propuestas, aunque con matices sobre la forma de articular el pacto ferroviario.