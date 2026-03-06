¿Pueden mis padres vender la casa sin darme nada? La abogada Laura Lobo explica qué dice la ley sobre la herencia

La herencia es uno de los asuntos legales que más dudas genera en el ámbito familiar. Muchos hijos dan por hecho que determinados bienes acabarán formando parte de su patrimonio en el futuro. Esa expectativa, en ocasiones, se convierte en preocupación cuando los padres deciden vender la casa o disponer de sus bienes en vida.

Son muchos los conflictos que surgen en torno a esta cuestión. Algunos hijos se preguntan si tienen derecho a recibir una parte del dinero obtenido por la venta o si sus padres están obligados a "reservar" una cantidad pensando en la futura herencia. La respuesta, sin embargo, no siempre coincide con lo que dicta la intuición o las expectativas personales.

Herencia legítima

La abogada Laura Lobo afirma que "es cierto que hay una parte de la herencia de los padres que obligatoriamente tiene que pasar a los hijos y que se denomina legítima", señala la letrada. En el Derecho civil común, la legítima es la porción de bienes de la que el testador no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinados herederos forzosos, como los hijos. Sin embargo, Lobo introduce un matiz fundamental: "Mientras no haya un fallecimiento no existe la herencia. Es decir, el derecho a la herencia nace con el fallecimiento de la persona".

"Mientras los padres estén vivos no existe una herencia, existe una expectativa de derecho", subraya. En términos jurídicos, eso significa que los hijos no tienen un derecho adquirido sobre los bienes de sus padres, sino una posibilidad futura que solo se concreta cuando se produce el fallecimiento. Antes de ese momento, los titulares de los bienes son exclusivamente los padres.

Por ello, la abogada es tajante: "Los padres en vida pueden disponer libremente de sus bienes, pueden venderlos y no tienen que reservar ni una parte de sus bienes ni parte del dinero para sus hijos". Si deciden vender la vivienda familiar, el importe obtenido les pertenece íntegramente y pueden utilizarlo como consideren oportuno: comprar otra casa, ayudar a un familiar, invertirlo o simplemente gastarlo. “Cuando hablamos de venta, los padres pueden recibir ese dinero y gastarlo libremente como les parezca. No tienen que reservar parte de ese dinero para sus hijos”, insiste.

Donación

Cuestión distinta sería, matiza Lobo, si se tratara de una donación. En ese caso, pueden entrar en juego mecanismos legales que protegen la legítima y permiten, tras el fallecimiento, revisar determinadas operaciones para comprobar si perjudicaron a los herederos forzosos. Pero en una compraventa real y válida, realizada a precio de mercado y con todas las garantías legales, los hijos no pueden exigir que se les entregue parte del importe mientras sus padres vivan.