El joven estudio de arquitectas de Barcelona que lleva 30 promociones inmobiliarias y 100 viviendas en La Cerdanya

Carlota Laucirica y Diana Piera eran amigas desde los 15 años. A las dos les atraía el mundo de la arquitectura y coincidieron luego estudiando en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Tras los primeros empleos, un familiar de Carlota, Jorge Laucirica, promotor inmobiliario especializado en segundas residencias de lujo en La Cerdanya, le sugirió que montase su propio despacho de arquitectura para poder liderar más proyectos. Carlota no dudó ni un instante y llamó a Diana, que siempre había dicho que no conseguirían "liarla para montar un despacho". Entonces tenían 25 años.

Piera admite que era "una oportunidad muy buena". "Yo trabajaba en otro despacho -continúa- y veía claro que el crecimiento profesional tenía techo, como en la mayoría de estudios de arquitectura. Con Carlota, en cambio, aparecía la opción de trabajar para un gran cliente y hacer una arquitectura integrada en la naturaleza, que es como nosotras entendemos este oficio. Si me hubiera llamado para hacer un bloque de pisos, seguramente habría dicho que no". De esta forma, en 2016, fundaron CO Arquitectura, donde ahora trabaja un equipo de diez mujeres arquitectas.

En sus primeros diez años de vida, el estudio acumula más de 30 promociones inmobiliarias y más de 100 viviendas unifamiliares y plurifamiliares. Entre sus proyectos más representativos destacan La Pleta (Ger, Cerdanya) y El Hórreo (Puigcerdà, Cerdanya), promociones que fusionan arquitectura de montaña tradicional con diseño contemporáneo, y que usan "piedra local, volúmenes armónicos y luz natural para mimetizarse en el paisaje". "Una vez vieron nuestros trabajos, llegaron más encargos y crecimos de forma orgánica. Pudimos dar el salto a l’Empordà, donde actualmente gestionamos 10 proyectos, algo muy importante para nosotras porque su tipo de cliente y nuestro estilo paisajístico encajan a la perfección”, explica Laucirica.

Parte del equipo de CO Arquitectura en el despacho de Barcelona. / Sandra Román

"La vida nos ha llevado a especializarnos en viviendas unifamiliares y plurifamiliares de medio-alto standing”, pero el estudio CO Arquitectura también explora otras áreas de trabajo. En el ámbito de la rehabilitación, ha intervenido en proyectos como El Mas Sallent, en Bolvir, donde han recuperado una masía tradicional que combina la conservación de elementos originales con nuevas soluciones constructivas. Y ha desarrollado proyectos en el ámbito del retail, la hostelería y las oficinas como Despacho Jacinto, Aleyolé Flagship Store y Casa Barcelona. En total, más de 150 proyectos. Entre sus nuevos retos se encuentra su primer trabajo fuera de Catalunya, en Cantabria, "cuatro casas en un entorno de parque natural, que nos obliga a adaptarnos al nuevo lenguaje arquitectónico de la zona".

Aunque el verdadero reto, según Laucirica y Piera, es adaptarse al aumento de costes que se ha registrado en el sector desde que empezaron. "No son costes nuestros, sino de lo que cuesta la obra, pero arrancamos a 1.600 €/m² en obra nueva de alto standing y, con las mismas calidades, ahora estamos en 3.600 €/m²… ¡Y subiendo! Son cifras para asustarse", aseguran. En este contexto, el estudio explora procedimientos innovadores para poder hacer frente a esta nueva realidad.

Automatizar procesos

Ese primer cliente que tuvieron, clave en su despegue, les ayuda ahora a desarrollar un sistema constructivo industrializado: “Industrializamos procesos para no depender solo del talento de gremios —el buen paleta, el carpintero, el pintor—, que son maravillosos, pero que manejan precios desbocados y que cada vez son más difíciles de encontrar". Así, han creado un catálogo prefabricado de componentes que utilizan en construcción para automatizar una parte del proceso. Ya lo están aplicando en cinco viviendas que tienen en marcha en La Cerdanya, y otra próximamente en Sant Cugat, un sistema "que no limita la parte creativa, que permite mucha eficiencia energética y que genera un gran control de costes y de tiempos".

No obstante, subrayan que no les gusta el "copiar y pegar, cada proyecto lleva nuestro sello, con un hilo conductor en cuanto a materiales que siempre respetamos". Un sello que definen como la capacidad de ser "responsables y transversales en el trabajo, con una esencia arquitectónica de minimalismo atemporal, con el uso de materiales orgánicos nobles, que habla de la herencia del tiempo, y con líneas más modernas, acordes con la edad que tenemos y el tiempo en el que vivimos", argumentan.

El volumen de negocio de CO Arquitectura se ha movido siempre entre los 600.000 y los 800.000 euros, con una plantilla máxima alrededor de las 12 personas. Su objetivo sería llegar al millón de euros, "pero no mucho más porque sabemos que hasta esa facturación podemos controlar la calidad; es nuestro reto y nuestro techo". Entre sus sueños de futuro destacan proyectos ambiciosos como levantar un hotel desde cero o crear un colegio. Lo más importante, concluye Piera, es "estar orgullosas de la huella que dejamos".