La Generalitat compra la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona

La Generalitat ha adquirido la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona, situado en la plaza de Catalunya de la capital catalana, por 58,4 millones de euros. Según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha confirmado a TV3 el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la operación se firmará este viernes en un acto en que participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el propio Escrivá, que ha explicado que el edificio llevaba "una década infrautilizado" y que han pactado vender a la Generalitat un 50%.

De esta forma, la Generalitat se quedará la parte de arriba y el Banco de España reformará la "parte de abajo", lo que hará posible "una reforma en profundidad" del inmueble. La institución quiere también que este céntrico inmueble sea "más abierto y más cercano a la ciudadanía" y prevé firmar un protocolo con la Generalitat para fomentar la educación financiera. En concreto, la Generalitat adquirirá un total de siete plantas, que ocupan una superficie de más de 13.000 metros cuadrados, por esos 58,4 millones de euros.

Con esta operación, el Govern avanza en su estrategia de reducir la factura que paga por los alquileres de sus oficinas mediante la inversión en inmuebles en propiedad. Antes de que lleguen al inmueble diferentes departamentos de la Generalitat, será necesario llevar a cabo una reforma en el edificio a la que destinarán unos 36,9 millones, aunque el traslado no se prevé que sea una realidad hasta el año 2033.

Proyecto Delta

Con el traslado y la liberación del pago de alquileres, la Generalitat podría ahorrar unos 4,5 millones al año y a largo plazo el ahorro sería de más de 98 millones cada diez años. Tras la venta de siete plantas (de la segunda a la octava), el Banco de España concentrará en el resto su actividad ordinaria y crecerá con el nuevo laboratorio de inteligencia artificial (IA), que Escrivá ha impulsado que se instale fundamentalmente en Barcelona.

Precisamente este viernes, el Banco de España presentará el proyecto Delta, el departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas del banco, que estará dirigido por Ignasi Belda, exdirector general del Parc Científic de Barcelona. La superficie total de la sede barcelonesa del Banco de España es de más de 27.000 metros cuadrados.

Además de trabajadores de la Generalitat, también podrían ir a las nuevas dependencias personal de entidades del sector público que actualmente se encuentran dispersas por la capital catalana en edificios en régimen de alquiler.