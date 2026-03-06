Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IRPF

Declaración de la Renta con hijos: el detalle que puede dar más de 1.200 euros de diferencia a tu favor

El asesor fiscal José Ramón López Martínez da la clave para aprovechar al máximo las deducciones autonómicas y salir ganando en el resultado final

José Ramón López Martínez, asesor fiscal, sobre hacer la declaración conjunta: "En el 99% de los casos, siempre te va a salir rentable"

La renta con hijos: el detalle que muchos pasan por alto y puede dar más de 1.200 euros de diferencia.

La renta con hijos: el detalle que muchos pasan por alto y puede dar más de 1.200 euros de diferencia. / INFORMACIÓN

Patricia Páramo

Patricia Páramo

“Poca gente está haciendo bien la declaración de la Renta cuando tiene hijos”. La frase del asesor fiscal José Ramón López Martínez apunta a una idea que choca con lo que la mayoría cree saber sobre la Renta: que la declaración conjunta es una opción casi exclusiva de los matrimonios. “La gente no sabe que la declaración de la Renta se puede hacer conjunta con tu hijo”, insiste. Su planteamiento es una vía que puede cambiar el resultado final de la liquidación, sobre todo en hogares con menores a cargo y sin matrimonio de por medio.

López Martínez parte de una premisa muy extendida: “casi todos saben que la declaración se puede hacer conjunta entre las dos personas que conforman el matrimonio”. Esa idea, en su opinión, se ha quedado incompleta en la conversación pública. Porque, añade, “si no hay matrimonio de por medio y tenéis hijos, uno de los dos progenitores puede hacer la renta conjunta con su hijo”. Lo relevante de esa afirmación es el cambio de foco: la unidad familiar, en estos casos, no se construye necesariamente con dos adultos declarando juntos, sino con un progenitor y el menor. Y ahí, dice, aparece un terreno donde “hay muchas ventajas brutales”, precisamente porque cambia el modo en que operan ciertos límites y deducciones.

Hasta 1.200 euros de diferencia

El asesor fiscal pone cifras sobre la mesa para subrayar por qué considera que se está desaprovechando esta opción. “Puede haber diferencias de incluso más de 1200 euros a favor por hacerla conjunta con tu hijo”. La clave, según sus propias palabras, no está solo en el tipo de tributación, sino en dónde se produce el salto real de ahorro o devolución: “en las deducciones autonómicas”. Su tesis es que el error habitual no es solo “no saber que existe”, sino no entender que el impacto se nota, sobre todo, en esas deducciones que dependen del territorio y que a menudo están condicionadas a umbrales de renta.

"Hay contribuyentes con hijos que se quedan en una deducción mucho menor por presentar de forma individual, cuando en conjunta podrían acceder a una cuantía significativamente más alta y “esto es porque los límites cuando haces la renta conjunta son mucho más altos para aplicar deducciones”, señala.

“Todas las deducciones amplían mucho más los límites cuando se hace conjunta por tanto son mucho más accesibles”. Aquí el matiz clave es “accesibles”: en la individual, mucha gente se queda fuera por superar un umbral; en la conjunta, esos umbrales se ensanchan y la deducción deja de ser algo reservado a rentas más bajas para convertirse en una opción real para perfiles intermedios. López Martínez está señalando, en esencia, un efecto de puerta: no se trata solo de cuánto deduces, sino de si puedes deducirte algo en absoluto. Y cuando la deducción depende de “límites”, el formato de declaración se convierte en un factor que puede abrir o cerrar esa puerta.

Lo que subyace en el mensaje de López Martínez es una llamada a revisar hábitos: si la declaración conjunta se ha asociado culturalmente al matrimonio, muchas familias con hijos y sin matrimonio podrían estar declarando “como siempre” sin plantearse alternativas.

