CaixaBank lanza GIFT, el programa pionero para impulsar el talento femenino en banca de inversión y mercados

En un sector como el de la banca de inversión y los mercados financieros, donde el talento femenino sigue infrarrepresentado, CaixaBank da un paso estratégico para cambiar las reglas del juego. La entidad ha puesto en marcha GIFT (Girls in Finance & Talent), un programa pionero diseñado para acompañar durante tres años a jóvenes universitarias con alto potencial y abrirles la puerta a la banca de inversión y a los mercados financieros.

Más que una iniciativa formativa, GIFT nace con vocación transformadora: crear referentes, despertar vocaciones y construir una nueva generación de mujeres líderes en finanzas.

El espíritu del programa es generar referentes entre las estudiantes de ADE, Economía, Física, Derecho, Matemáticas o titulaciones afines, acercándolas al negocio financiero a través del conocimiento práctico y en primera persona de los equipos especializados de CaixaBank en estas áreas estratégicas.

Programa GIFT: diversidad, inclusión y liderazgo femenino en el sector financiero

Según el informe Women in Banking 2024, las mujeres representan el 53% de la plantilla del sector financiero en España, aunque su presencia disminuye en ámbitos especializados y en posiciones de mayor responsabilidad.

Por ello, GIFT nace con la voluntad de actuar de forma temprana para contribuir a romper el ciclo de baja representación femenina en posiciones clave de la banca de inversión. El programa incide en una etapa determinante como la universitaria, momento en el que muchas estudiantes definen su futuro profesional en el sector financiero.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de diversidad e inclusión de CaixaBank y en el impulso de Wengage, su programa orientado a promover la igualdad de oportunidades, la inclusión y la visibilización de la diversidad en todas sus dimensiones.

Con GIFT, CaixaBank se posiciona como entidad impulsora de una nueva generación de talento femenino en áreas estratégicas como Corporate & Investment Banking y Financiera.

En esta primera edición, el programa cuenta con la colaboración de cinco universidades de referencia —Universitat Pompeu Fabra, Universidad Carlos III, ESADE, ICADE y CUNEF— y con la participación de áreas clave como Corporate & Investment Banking (CIB), Financiera y Personas, reforzando su carácter transversal y de alto impacto.

Formación, prácticas y mentoring en banca de inversión: así funciona GIFT

GIFT está concebido como un programa de alto valor y duración —hasta tres años— que combina formación especializada, experiencias prácticas y mentoring personalizado, con el objetivo de despertar el interés por la banca de inversión y mercados, y establecer vínculos duraderos entre las participantes y la entidad.

El programa se estructura en cuatro etapas:

Experiencia de inmersión y formación para 40 alumnas de tercero y cuarto de carrera, incluyendo un reto colaborativo tipo hackathon. Esta fase se celebra en Madrid los días 6 y 7 de marzo.

para 40 alumnas de tercero y cuarto de carrera, incluyendo un reto colaborativo tipo hackathon. Esta fase se celebra en Madrid los días 6 y 7 de marzo. Prácticas de verano en CaixaBank para las diez participantes ganadoras del reto.

para las diez participantes ganadoras del reto. Prácticas remuneradas de seis meses durante el curso siguiente, orientadas al crecimiento profesional y la aportación de valor en áreas financieras estratégicas.

durante el curso siguiente, orientadas al crecimiento profesional y la aportación de valor en áreas financieras estratégicas. Acceso al programa New Graduate de CaixaBank, tras finalizar el grado universitario, una de las principales vías de entrada para iniciar una carrera profesional en Corporate & Investment Banking y otras áreas clave.

Durante todo el programa, las participantes contarán con el apoyo de mujeres referentes que han desarrollado su carrera en banca de inversión y en áreas financieras especializadas, quienes realizarán un acompañamiento personalizado para despertar vocaciones a través de la experiencia directa.

Además, GIFT se caracteriza por su flexibilidad, permitiendo compatibilizar la formación con los estudios universitarios.

Con esta propuesta, CaixaBank refuerza su posicionamiento como entidad referente en diversidad, igualdad y desarrollo del talento femenino en el sector financiero, alineándose con los retos sociales actuales.