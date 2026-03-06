¿Un futuro Mobile sin mujeres?: La Cambra alerta de que la proporción de trabajadoras TIC va a la baja

La sociedad catalana está avanzando en paridad y, en muchos aspectos, hombres y mujeres están hoy en día en una situación de mayor igualdad que hace una década. La igualdad total queda muy lejos, pero hoy hay menos brecha salarial, mayor participación de ellas en cargos directivos, cobran una mejor pensión cuando se retiran o tienen un rol más protagonista entre las empresas emergentes, entre otros. No obstante, no en todos los campos la sociedad avanza en esa paridad y, de hecho, hay varios indicadores alarmantes que muestran que la brecha de género entre catalanes y catalanas está aumentando.

Tecnología, salud, estabilidad en el empleo y pobreza son algunos de los aspectos en los que la Cambra de Comerç de Barcelona alerta de que no se están haciendo las cosas bien. El organismo ha presentado este viernes, a las puertas del 8 de marzo, un nuevo informe sobre la evolución de las desigualdades de género. En su quinta edición, el mismo revela que la proporción de mujeres entre las profesiones tecnológicas, un campo estratégico a futuro, va a la baja; los años de vida no saludables que viven las mujeres aumentan, su percepción general de la salud, empeora y el consumo recurrente de fármacos aumenta.

“Los datos nos muestran una reducción general de las desigualdades, pero demasiado lenta y en algunos ámbitos esta no se observa o incluso aumenta”, ha resumido la directora del gabinete económico de la Cambra de Comerç, Carme Poveda, en rueda de premsa. Por ejemplo, un indicador que invita al optimismo es el de la brecha salarial, que se ha reducido sustancialmente en los últimos 10 años. Hoy, ellos cobran, de media, 19,9 euros por hora, frente a 18,1 euros por hora ellas, situando la brecha en un 9%; hace 10 años era del 15%.

No obstante, donde más avances se observan es donde, precisamente, interviene directamente una ley que obliga a una mayor paridad. Es el caso de la política de cuotas en consejos de administración de empresas y listas electorales. En el caso de las corporaciones, la ley obliga a aquellas sociedades que presenten resultados en el registro mercantil a que el 40% de sillas de sus consejos de administración estén ocupadas por mujeres. Desde 2015 que ello es obligatorio y en los últimos años la presencia de directivas se ha prácticamente doblado y hoy representan el 37% del total. “Claramente las cuotas ayudan”, ha afirmado la presidenta del observatorio de la mujer, la empresa y la economía de la Cambra, Siliva Bach.

A nivel político, la obligatoriedad para las formaciones de perfilar listas cremallera (hombre-mujer-hombre-mujer o mujer-hombre-mujer-hombre) ha provocado que el 46% de todos los concejales en ayuntamientos o el 48% de todos los diputados del Parlament sean mujeres. No obstante, todavía hay margen de mejora. “El techo de cristal lo hemos desplazado, pero no roto”, ha afirmado Poveda. Es decir, cuando lo que se trata es llegar a lo más alto y solo puede haber una persona, normalmente la moneda cae del lado del hombre. Como muestra, solo uno de cada cuatro alcaldes en Catalunya son mujeres o uno de cada tres directores generales de empresa son mujeres.

Brecha tecnológica

Uno de los indicadores que más preocupan en la Cambra es la creciente brecha tecnológica, un campo donde se diseñan los algoritmos y la inteligencia artificial del futuro y en el que no están participando las mujeres. Solo el 27% de los ocupados en el sector TIC son mujeres y hace 10 años eran el 29%. O, por ejemplo, la proporción de mujeres dedicada a la investigación y el desarrollo se mantiene estancada en el 34% desde hace 10 años.

Noticias relacionadas

“Nos preocupa, pero estamos analizando todavía qué efectos tendrá esa brecha en un futuro”, ha afirmado la directora del gabinete de estudios económicos. Hoy esa diferencia perjudica claramente a las mujeres, pero el impacto de la IA sobre el empleo y su efecto sustitución todavía es una incógnita y existe la posibilidad de que las nuevas tecnologías precisamente puede sustituir menos a profesiones hoy feminizadas.