Xavi Abat, abogado: "El banco puede tardar hasta dos años en embargarte el sueldo por una deuda que tengas"

¿Qué sucede si se deja de pagar un préstamo al banco y el banco me requiere y no puedo pagar? ¿Cuándo me van a embargar? ¿Qué cantidad me pueden o no me pueden embargar? ¿Cuánto tiempo va a tardar el banco en embargarme la nómina? Xavi Abat, abogado con más de dos millones de seguidores, ha querido resolver estas dudas recurrentes relacionadas con los embargos.

El embargo del saldo de una cuenta bancaria es uno de los procedimientos más utilizados por la Administración para cobrar las deudas (por ejemplo, deudas tributarias, multas o tasas, o deudas de la Seguridad Social, entre otras) de personas tanto físicas como jurídicas, señala el Banco de España. La orden de embargo puede proceder también de una resolución judicial originada por una demanda interpuesta en el juzgado.

Proceso largo de uno o dos años

"Imaginemos que debes 10.000 euros. Empezará una primera reclamación amistosa reclamándote los intereses de demora", expone Abat. En caso de haber dejado de pagar durante un año, recibirás la demanda: "Si no pagas lo pasarán a su departamento jurídico, al cabo de un año de haber dejado de pagar lo más seguro es que recibirás la demanda".

En caso de que haya causas de oposición, "puedes oponerte por causas procesales de forma y/o motivos de fondo", explica el abogado, "y finalmente al cabo de un año de haber recibido la demanda recibirás la sentencia".

Una vez recibida la sentencia, el proceso aún se puede alargar un año más. "Depende del título ejecutivo, podrás apelar, que se tarda un año más en sustanciarse. Si no pagas se abrirá la vía ejecutiva y se averiguará donde tienes tus bienes y empezará en todo caso el embargo. Si bien es cierto que acabarás pagando mucho más dinero, también lo es que van a tardar como mínimo un par de años en embargarte", concluye.

Criterios de buenas prácticas bancarias

El Banco de España recuerda que en estos casos, la entidad es simplemente una intermediaria del organismo embargante y se limita a ejecutar la orden. Pero para una actuación conforme a las buenas prácticas bancarias, se deben cumplir estos criterios:

