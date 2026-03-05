Mango acelera su crecimiento y roza los 3.800 millones de facturación en 2025, un 13% más

"Mango atraviesa el momento más sólido de su historia". Al presidente y consejero delegado de esta cadena de moda catalana, Toni Ruiz, le sobran los motivos para estar contento. La compañía propiedad de la familia Andic (y, en un 5%, también suya) vuelve a registrar resultados históricos en 2025, el primer ejercicio tras el fallecimiento de su fundador y alma mater, Isak Andic. La empresa ha facturado 3.767 millones de euros, un 13% más, y ha ganado 242 millones de euros netos, otro 11% más.

La primera tasa de crecimiento es mayor de lo que se está viendo en el mercado de la moda en general y también más importante de la que la propia Mango registraba hace un año (+7,6%). Además, sin tener en cuenta el impacto del cambio de divisas (lo que técnicamente se conoce como 'facturación a tipo de cambio constante'), su negocio crece un 16%.

Lo atribuyen, según la presentación de resultados realizada este jueves entre Ruiz; la directora financiera de la compañía, Margarita Salvans, y el director de expansión y franquicias, Daniel López, a los frutos que ha dado el plan estratégico '4E' que termina este 2026, al "éxito de las colecciones" y a una "altísima tracción comercial" de sus tiendas físicas y el canal 'online'.

También aumentan los beneficios, aunque lo hagan menos que en el año previo. Son 242 millones de euros de ganancias netas en total, un incremento del 11% que redunda, igualmente, en uno de los puntales claves de su actual estrategia de negocio. El plan estratégico hasta 2026 de Mango se propuso 'elevar' la imagen de la marca, lo que significa sofisticar sus colecciones y, consecuentemente, obtener más margen con cada venta. Este margen bruto se sitúa ahora en el 60,8% de la facturación, de acuerdo con lo presentado este jueves.

Los tres directivos han destacado de 2025, además, haber invertido casi 225 millones de euros en total, la mayor cifra de inversión anual de su historia. Estos fondos se han destinado a avanzar en la puesta a punto de su Campus en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), a desarrollo tecnológico y logístico y, sobre todo, a incrementar y renovar su parque de tiendas. La cadena ha inaugurado 260 puntos de venta entre enero y diciembre del año pasado y ha reformado 86 establecimientos, superando las 2.900 tiendas en 120 mercados y una superficie de venta que roza los 900.000 metros cuadrados.

"Nuestro parque de tiendas es cada vez más grande y atractivo para nuestros clientes", ha defendido López, para después afirmar que, contra la tendencia generalizada de cierre de tiendas, su intención "es seguir avanzando en esta línea en el futuro".