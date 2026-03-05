Romero alerta que Catalunya perderá 1.500 millones de euros si ERC no apoya los presupuestos pero sí los suplementos de crédito

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha cuantificado en 1.500 millones de euros los que se perderían si ERC decidiera no apoyar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat, pero sí los suplementos de crédito. La 'arquitecta' de las nuevas cuentas públicas ha comparecido este jueves en el Parlament para explicar las líneas maestras de los presupuestos, en general, y de su departamento, en particular, que incluye un refuerzo para la Agencia Tributaria de Catalunya, que sumará 200 nuevos trabajadores fijos y otros 450 temporales para la campaña de la renta.

Romero presentó el viernes pasado un proyecto de presupuestos con unos gastos estimados de 49.162 millones de euros. Esto representa un incremento del 10,3% en comparación con los recursos manejados el año pasado. Y es que Catalunya opera desde hace tres años con presupuestos prórrogados y el año pasado el president Salvador Illa ya tuvo que recurrir a lo que técnicamente se conocen como 'suplementos de crédito'. Esto básicamente consisten en una línea del presupuesto ya existente que se vota en el Parlament y permite ampliar los recursos al Govern de turno. A través de dicha línea, la Generalitat pudo incorporar unos 4.000 millones de euros para sus políticas.

Y ese escenario, el de tener que ir al Parlament a votar paquete presupuestario tras paquete presupuestario para dotarse de más recursos, está ahora mismo sobre la mesa, en tanto que ERC votará 'no' a los nuevos presupuestos. La consellera Romero ha alertado que no da lo mismo rechazar unos presupuestos y activar la vía de los suplementos de crédito, como pretende ERC, que aprobar directamente unas nuevas cuentas públicas, tal como quiere el PSC. Los republicanos quieren castigar políticamente a Illa por la falta de transferencias de las competencias de gestión del IRPF, tal como pactaron para su investidura.

Y por ello quieren infringirle una herida política dejándole sin presupuestos, pero a la vez no quieren privar a los departamentos de la Generalitat de ingresos extra para sanidad, educación o empleo, entre muchos otros. Por lo que ya han avanzado que apoyarán los suplementos de crédito que les plantee el Govern para cumplir, de facto, con los nuevos presupuestos.

No obstante, Romero ha defendido que no da igual un escenario que otro y que la herida no sería únicamente simbólica, ya que ha cifrado en 1.500 millones de euros (sobre una ampliación de 9.126 millones de euros respecto a las últimas cuentas vigentes) los que no se podrían vehicular a través de suplementos de crédito. La consellera se ha mostrado confiada en poder lograr un acuerdo con los republicanos: "Igual que lo conseguimos con el modelo de financiación [autonómica], también lo lograremos con los presupuestos".

Refuerzo a la ATC

ERC rechaza por el momento el proyecto de presupuestos porque desde Madrid el PSOE rechaza ceder la gestión del IRPF a Catalunya, tal como habían acordado los republicanos con Illa para investirlo. Quien debiere recaudar ese IRPF sería la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que se ve reforzada con las nuevas cuentas públicas. Su dotación alcanzará los 121,8 millones de euros y servirá, principalmente, para ampliar plantilla.

La ATC tiene previsto incorporar 200 nuevas plazas de trabajadores fijos, además de otros 450 refuerzos temporales. Estos últimos para ampliar la atención al cliente durante la próxima campaña de la renta, que empieza en abril. El refuerzo presupuestario también incluye un programa de becas para opositores, con el fin de ir ampliando a largo plazo la plantilla.

Noticias relacionadas

La conselleria también ha informado que el nuevo presupuesto servirá para impulsar el Plan Antifraude 2027-2030, previsto para el próximo cuatrienio. Una estrategia que busca modernizar la vigilancia y asegurar que las arcas públicas no pierdan recursos por la evasión.