El nuevo presupuesto de la Generalitat destinará a parados e industria el menor incremento de fondo de todos los departamentos

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2026 prevé un total de 1.506 millones de euros en fondos para la conselleria de Empresa i Treball. El departamento dirigido por Miquel Sàmper se lleva el menor incremento presupuestario de todos los departamentos. Manejará un 12,7% más de recursos, en comparación con el último presupuesto en vigor, referente a 2023, cuando el global del presupuesto ha crecido un 22,8% de media. Un menor refuerzo, en proporción, que llega en un contexto de "desaceleración [económica]", "gran incertidumbre" y "entorno internacional cada vez más complejo", según ha reconocido el conseller en sede parlamentaria.

Un total de 1.506 millones de euros de presupuesto, de los que casi la mitad irán a facilitar la inserción laboral de parados y la formación. Catalunya está actualmente en récords de empleo, rozando los 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nunca antes tantos catalanes habían estado trabajando de forma simultánea, si bien el número de catalanes sin trabajo sigue siendo elevado. La tasa de paro catalana, del 8,2%, excede en más de dos puntos la de la media de la Unión Europea, y afecta a 327.000 personas.

Uno de los principales objetivos del Departament será seguir reduciendo esa tasa de paro y, para ello, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) pretende atender a un millon de personas, entre parados y trabajadores en busca de recualificación, y 30.000 empresas a lo largo del año.

Otro de los menesteres que deberá gestionar Sàmper con los fondos disponibles será reindustrializar Catalunya. El Govern ha estado negociando con los grupos parlamentarios y los agentes sociales el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), una estrategia de inversiones para reforzar las fábricas e incrementar su peso en el conjunto del PIB catalán. La hoja de ruta que ha puesto el conseller encima de la mesa es invertir un total de 1.000 millones de euros anuales hasta 2030. Desde su departamento, por el momento, tienen presupuestos 264,2 millones de euros este año.