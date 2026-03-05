El petróleo y el gas moderan sus alzas en el sexto día de conflicto en Oriente Medio

En una nueva jornada de clausura para el estrecho de Ormuz, uno de los pasos de hidrocarburos más importantes del mundo por ser testigo del tránsito del 20% del petróleo consumido a nivel mundial, las cotizaciones del gas y el crudo siguen sufriendo altos niveles de volatilidad.

En la mañana de este jueves, ambas cotizaciones del petróleo siguen ganando enteros, pero cada vez se encuentran más lejos de los máximos experimentados en los primeros días de conflicto en Irán. Por su parte, el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, ganaba un 2,72% a primera hora en Europa, situando su precio en los 83,55 dólares por barril.

Asimismo, en su cotización West Texas Intermediate (WTI), referencia para EEUU, el petróleo subía un poco más, un 2,90%, colocándose en los 76,83 dólares por barril. Así, ambos activos acumulan en los cinco días del mes de marzo una revalorización superior al 20%, impulsados al alza por los temores a un posible desabastecimiento ante el bloqueo de uno de los enclaves estratégicos para el comercio de hidrocarburos a nivel mundial.

Por otra parte, al calor del repunte del petróleo, el gas natural ha comenzado la jornada bursátil de este jueves con caídas importantes en los mercados. En su cotización TTF, presente en la Bolsa de Países Bajos, el gas europeo ganaba sobre las 8 de la mañana un 8,53%, colocándose en los 54,42 euros por megavatio hora. Sin embargo, su precio se ha moderado, pues el pasado miércoles por la mañana, el metal marcaba los 60 euros por mw/h.

En cuanto a la cotización británica del gas natural, pese a que a la hora de escribir estas líneas aún no había arrancado su negociación del jueves, la jornada del miércoles fue de correcciones. El gas de Reino Unido culminó la jornada con una caída del 10%, situando su precio en los 126,88 peniques por termia.

Seis días después del inicio de la guerra en Oriente Medio, los tres actores principales continúan llevando a cabo maniobras militares sin descanso. En Líbano, Israel ha ampliado el alcance de sus ataques y ha iniciado operaciones terrestres en el sur de ese país, arrastrado a la guerra por el movimiento proiraní Hezbolá, que pretende "vengar" la muerte del ayatolá Jamenei. "No nos rendiremos", insistió el miércoles por la noche el líder de ese movimiento islamista apoyado por Irán, Naim Qassem, mientras que el gobierno libanés desea que entregue las armas.

Por su parte, El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní. "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", indicó el Estado Mayor en un comunicado recogido por medios iraníes.

En otro orden, los esfuerzos del Gobierno por repatriar españoles que hayan quedado atrapados en los países del Golfo Pérsico están empezando a dar frutos. El Ministerio de Defensa ha comunicado que el avión del Ejército del Aire recién llegado desde Omán a la base aérea de Torrejón de Ardozha transportado a 171 españoles a bordo evacuados desde Omán, tras la escalada bélica en el Golfo Pérsico. Se trata de ciudadanos que se encontraban en Omán y en Emiratos Árabes Unidos, donde hay 13.000 españoles.