Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: "Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender"

La cadena asturiana de supermercados Alimerka ha puesto en marcha una contratación "histórica" de más de 500 profesionales para sus tiendas de Asturias (la mayoría), León, Valladolid, Burgos, Zamora y Lugo. La compañía busca desde personal de supermercado hasta conductores de camión, responsables de expansión de la marca AMK, dependientes de pescadería y carnicería, encargados de almacén... Son más de 20 categorías de puestos diferentes.

"Buscamos todo tipo de perfiles para incorporarse a nuestra red de supermercados, con o sin experiencia o formación previa. Para nosotros, lo más importante es la actitud, el compromiso y las ganas de aprender", aseguran fuentes de la empresa.

El proceso de contratación, según ha anunciado Alimerka, ya ha comenzado con la incorporación a sus supermercados de más de 300 empleados, a los que se le está dando formación. No obstante, aún quedan muchas contrataciones por hacer.

Los puertos que se ofertan

En la propia página web de Alimerka se especifican todas las ofertas que están abiertas. Son las siguientes: personal de supermercado (en Oviedo, Gijón y Avilés y alrededores, y Occidente y Oriente), dependientes de pescadería y carnicería, conductor de camión, mozo de almacén, mozo de reposición nocturna, científicos de datos, responsables de expansión de AMK (son tiendas más pequeñas y de barrio o pueblos asociadas a Alimerka), técnico de soporte SAU, técnico de calidad, asistente de marketing, encargado de almacén, comprador de pescado en la rula, responsable de técnicos de mantenimiento, especialista de documentación y procesos, director de proyectos, senior network y security engineer, manager, operario de producción de panadería, camarero y reparto a domicilio.

Cada oferta viene con una descripción del puesto a desarrollar y de los requisitos que pide la empresa. Por ejemplo, para ser personal de supermercado se busca tener estudios de Educación Secundaria Obligatoria, experiencia previa en atención al cliente, disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y fines de semana, habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo, y proactividad, organización y orientación al cliente. A cambio Alimerka ofrece a su personal descuentos en compras, servicio de fisioterapia y posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.

Formación durante tres meses

"Todas las nuevas incorporaciones participan en un ambicioso plan de formación, con una duración media de tres meses, que se desarrolla tanto en las aulas de nuestro centro logístico como en tienda. Este programa les proporciona los conocimientos necesarios para desempeñar su trabajo con eficiencia y calidad, así como para comprender el funcionamiento integral del punto de venta", explican fuentes de Alimerka.

Además, existe un plan específico de formación para las secciones de frescos - en especial carnicería y pescadería, por ser áreas que requieren una mayor especialización técnica -, "con el fin de seguir garantizando los estándares de calidad que definen a Alimerka".