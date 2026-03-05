Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránBorrasca ReginaTrumpCristóbal ColónPisos Les NausSantanderEncuesta CEOSilvia AbrilRosalíaLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Resultados empresariales

Nestlé cierra 2025 con un 4,8% más de ventas en España y la inversión más alta en 10 años

Las exportaciones alcanzaron los 1.274 millones y representan el 44% de las ventas totales

Nestlé quiere salir del negocio del helado y pone a la venta su participación en el fabricante de Maxibon

Sede de Nestlé

Sede de Nestlé / NESTLÉ

Agencias

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nestlé en España cerró 2025 con una cifra de negocio que ascendió a 2.894 millones de euros, impulsada por el incremento de las ventas en el mercado nacional, que alcanzaron los 1.619 millones (+4,8%), y por el crecimiento de las exportaciones, al tiempo que registró la inversión más alta en los últimos 10 años, 96 millones de euros, informa este jueves en un comunicado. La empresa subraya que, por segundo año consecutivo, las exportaciones superaron los 1.000 millones de euros, alcanzando los 1.274 millones de euros, cifra que representa el 44% de las ventas totales.

"El ejercicio vino marcado por una volatilidad elevada y el encarecimiento de las materias primas clave (café o cacao) que, un año más, siguieron al alza", indica la compañía, que añade que la inflación continuó afectando al poder adquisitivo de los consumidores, acelerando los cambios en los hábitos de consumo iniciados en años anteriores. En este contexto, con la finalidad de lograr una "mayor agilidad y eficiencia" la compañía reforzó el apoyo a sus marcas, incrementó la actividad promocional y potenció su capacidad de adaptación al mercado, explica.

"En un entorno de constante cambio, mantenemos la senda del crecimiento con un rumbo claro: crecer de manera sostenible, con nuestras fábricas en España como puntal de desarrollo, y apostando por nuestras marcas más estratégicas y por la innovación diferencial. En 2026, vamos a seguir intensificando esta apuesta y reforzando la conexión de nuestras marcas con el consumidor", ha destacado el director general de Nestlé España, Jordi Llach.

Mejoras en los centros de producción

En 2025, Nestlé elevó un 26% las inversiones realizadas en España que ascendieron a 96 millones de euros "la cifra más alta de la última década"; la mayor parte, 85 millones, se destinó a potenciar la competitividad de los 10 centros de producción que la empresa tiene en el país. El resto, 11 millones de euros, se invirtieron en las áreas de administración, ventas y tecnologías de la información; por negocios, las inversiones más elevadas se destinaron a cafés, chocolates y nutrición.

"En 2025, hemos hecho el mayor esfuerzo inversor de la última década. La mayor parte de las partidas se han destinado a potenciar la competitividad de nuestras fábricas. Hemos abierto nuevas líneas y entrado en nuevas categorías. Además, hemos seguido apostando por instalaciones pioneras en términos de sostenibilidad, sin olvidar el apoyo a proveedores y agricultores locales con los que trabajamos mano a mano", remarca Llach.

Noticias relacionadas y más

Nestlé siguió avanzando en su compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2050, pues las fábricas españolas de la compañía redujeron un 48% las toneladas de GEI por tonelada de producto con respecto a 2018, lo que equivale a cerca de 80.000 toneladas menos de emisiones netas. En esta línea, las medidas implementadas permitieron una reducción del 30% del consumo total de energía en las plantas españolas, así como un descenso del 30% en el uso de agua durante el periodo 2021-2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  2. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
  3. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  6. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  7. La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
  8. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues

La UE exige a Irán detener sus ataques "injustificables" tras reunirse con los países del Golfo

La UE exige a Irán detener sus ataques "injustificables" tras reunirse con los países del Golfo

El periodista de EL PERIÓDICO David López Frías, premiado por Andema, por un artículo sobre el 'top manta'

El periodista de EL PERIÓDICO David López Frías, premiado por Andema, por un artículo sobre el 'top manta'

El nuevo presupuesto de la Generalitat destinará a parados e industria el menor incremento de fondo de todos los departamentos

El nuevo presupuesto de la Generalitat destinará a parados e industria el menor incremento de fondo de todos los departamentos

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | El mando militar de EEUU prevé que la guerra se prolongue hasta septiembre

DIRECTO GUERRA DE IRÁN | El mando militar de EEUU prevé que la guerra se prolongue hasta septiembre

Phone (4a), el latido transparente de Nothing que captura el mundo lejano

Phone (4a), el latido transparente de Nothing que captura el mundo lejano

Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

Entrevista a Domingo Mirón, CEO de la Universidad Alfonso X El Sabio

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, sobre la regulación del burka: "La prohibición explícita no la veo"

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, sobre la regulación del burka: "La prohibición explícita no la veo"