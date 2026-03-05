Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

En Directo
El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde el lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat vuelven a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.
Óscar López aboga por una España "a la vanguardia" en el desarrollo y la regulación de la IA
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado por una España "a la vanguardia" en el desarrollo de la infraestructura de la IA, así como en su regulación para garantizar un uso adecuado de esta tecnología.
"No queremos cualquier IA, queremos una IA ética y humanista", ha afirmado en la inauguración del Talent Arena, que se celebra en el marco del Mobile World Congress 2026 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona hasta este miércoles.
El ministro ha defendido la necesidad de dotar a los jóvenes y emprendedores de recursos, ideas y mucha formación para conseguir que España tenga "un papel central" en el avance e implantación de la IA, además de en el resto de formación digital.
Carles Planas Bou
Los 5 móviles más llamativos y rompedores que se han presentado en el MWC 2026
Como cada año desde hace ya 20, la cara más visible del MWC de Barcelona han vuelto a ser los teléfonos móviles. Aunque la feria organizada por GSMA, patronal de la industria de las telecomunicaciones, gira realmente en torno a la infraestructura de redes y a la conectividad global, nada llama más la atención que los smartphones. Y en esta edición se han presentado unos cuantos de remarcables. | Estos son los cinco móviles que más nos han llamado la atención durante las primeras dos jornadas del MWC 2026.
Gisela Macedo
Tráfico hoy en Barcelona por el MWC 2026: atasco en la Ronda Litoral y colas en la Gran Via hacia la Fira
🔴 Ronda Litoral (B-10): Durante toda la mañana, esta ha estado acumulando alrededor de diez kilómetros de colas en sentido Llobregat, es decir, en dirección al MWC. El incremento de tráfico, especialmente de taxis, VTC y furgonetas de transporte privado, ha saturado la vía.
🟠 Centro de Barcelona y Gran Via: Durante las primeras horas de la mañana, el tráfico en el centro de la ciudad ha estado colapsado, con unas vías que ya no podían absorver más vehículos. Pasadas las diez de la mañana, una manifestación ha afectado también al tráfico en la plaza Espanya y la Gran Via. A las once, la situación ha mejorado, aunque siguen habiendo colas de vehículos aproximándose a la zona de Fira Gran Via.
Óscar López llama en el MWC a combatir la desinformación y confiar en canales oficiales
El ministro para la Transformación Digital ha advertido desde el Mobile World Congress de los riesgos de una inteligencia artificial sin verificación, tras la rectificación de Grok sobre unas imágenes difundidas por EFE. López ha defendido la necesidad de informarse a través de “canales oficiales y testados” y ha reivindicado el papel del periodismo profesional frente a las faulas digitales. A su juicio, el episodio demuestra la diferencia entre el rigor informativo y la desinformación que puede generar una IA mal utilizada, y ha instado a quienes amplificaron el error a rectificar.
Las grandes telecos exigen a la UE menos burocracia y más fusiones para competir con EE. UU. y China
Los máximos responsables de Telefónica, Deutsche Telekom y Eutelsat han reclamado en el Mobile World Congress un giro regulatorio en la Unión Europea que permita ganar escala, impulsar fusiones y aumentar la inversión en tecnología. Los directivos han advertido de que, sin cambios, Europa perderá terreno frente a Estados Unidos y China en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la nube, los chips o los satélites, y han lamentado que, pese a las promesas de simplificación, la carga regulatoria siga creciendo.
FC Barcelona reivindica su modelo: “Nuestra ventaja está arraigada a nuestros valores”
El presidente en funciones del Barça, Rafael Yuste, ha defendido en el ‘Sports Tomorrow Congress’, celebrado en el marco del Mobile World Congress, que la fortaleza competitiva del club se basa en su identidad histórica y en la apuesta por el talento formado en casa. Yuste ha subrayado la inversión en La Masía y el peso creciente de la tecnología en áreas como la prevención de lesiones o la monitorización biométrica, aunque ha recordado que la innovación “amplifica la cultura, no la reemplaza” y que el diferencial sigue estando en “el corazón y el alma”.
Aaron Paul pide en el Mobile World Congress un uso más equilibrado del móvil
El actor estadounidense, conocido por su papel en Breaking Bad, ha defendido en el MWC la necesidad de reducir la dependencia de los teléfonos inteligentes y fomentar una relación más consciente con la tecnología. Paul ha advertido de que muchos dispositivos están diseñados para ser adictivos y ha animado a recuperar espacios libres de pantallas, incluso dejando el móvil en casa como primer paso hacia la desconexión digital. Además, ha mostrado su preocupación por el impacto de la hiperconectividad en las relaciones personales, especialmente entre los jóvenes, y por la creciente sustitución del vínculo humano por interacciones con chatbots.
Felipe VI explora en el Mobile World Congress el aeropuerto del futuro y los avances en IA de Google y Meta
El rey ha regresado este lunes por la tarde al MWC de L’Hospitalet en una visita no oficial para conocer algunas de las principales innovaciones del congreso, centrado en la inteligencia artificial y la evolución del 5G. Durante el recorrido ha visitado un espacio inmersivo sobre el “aeropuerto del futuro”, con proyectos de Aena y Airbus, y ha asistido a demostraciones tecnológicas en los estands de firmas como Google, Honor, Qualcomm y Meta, donde ha probado dispositivos impulsados por IA, gafas inteligentes y experiencias interactivas con nuevas generaciones de conectividad.
Steve Aoki en el Mobile World Congress: “La IA no puede darte la conexión que crea una canción”
El DJ y productor estadounidense ha defendido en Barcelona que, aunque la inteligencia artificial formará parte de todo el proceso creativo, desde la escritura hasta la voz, no puede sustituir la identidad ni la experiencia que genera la música. Aoki ha reconocido que ha probado herramientas generativas, incluso pidiendo un tema “al estilo Steve Aoki”, pero considera que los resultados aún no son publicables. Para el artista, la tecnología puede ser un apoyo, pero la autenticidad y la construcción de comunidad alrededor del sonido siguen siendo el verdadero motor de la cultura musical.
Protesta propalestina en el MWC
Medio centenar de personas se han concentrado este lunes a las puertas del Mobile World Congress (MWC), en la Fira de L'Hospitalet, para protestar por la presencia de empresas israelíes en el congreso y denunciar vulneraciones de derechos humanos vinculadas al modelo tecnológico global.
La manifestación, convocada a primera hora en la plaza Europa coincidiendo con el arranque del principal congreso mundial de telefonía móvil, ha reunido a activistas que han coreado consignas como "Boicot Israel" o "Israel asesina, la Fira patrocina" al paso de los asistentes al recinto.
La protesta, bajo el lema "Plantem cara al Mobile World Congress", ha sido impulsada por SETEM Catalunya en el marco del Mobile Social Congress y por la Coalició Prou Complicitat amb Israel, junto a colectivos de la diáspora africana y palestina.
