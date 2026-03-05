Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuerraSubmarinoIránEmbalsesCatalánMediaproTiempoPutinPelículas
instagramlinkedin

En Directo

Todos los detalles

Mobile World Congress 2026, en directo: última hora del MWC y novedades

Guía y novedades del Mobile World Congress 2026: expositores, zonas temáticas y conferencias

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona

El Mobile World Congress 2026 abre sus puertas en Barcelona / ÁNGEL GARCÍA / BLOOMBERG / VÍDEO: QUIM VALLÈS / ACN

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Mobile World Congress 2026 ya está aquí. Desde el lunes hasta el próximo jueves 5 de marzo, Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat vuelven a concentrar la atención de la industria tecnológica durante la celebración del célebre congreso, uno de los más influyentes del mundo para el sector.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias y todas las novedades que se presentarán en el MWC.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  3. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  6. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  7. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  8. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya

La guerra de Irán abre una brecha entre Trump y el movimiento MAGA

La guerra de Irán abre una brecha entre Trump y el movimiento MAGA

Carlos Pollán, un candidato sin estridencias con el que Vox aspira a conquistar parte del electorado del PP

Carlos Pollán, un candidato sin estridencias con el que Vox aspira a conquistar parte del electorado del PP

La guerra de Irán agranda la brecha en política exterior entre Sánchez y Feijóo

La guerra de Irán agranda la brecha en política exterior entre Sánchez y Feijóo

Aena licita la reforma de la T2 del aeropuerto de Barcelona por 65,2 millones

Aena licita la reforma de la T2 del aeropuerto de Barcelona por 65,2 millones

El ‘comité de crisis’ de la UE descarta medidas urgentes por los precios de petróleo y gas en plena escalada bélica en Oriente Medio

El ‘comité de crisis’ de la UE descarta medidas urgentes por los precios de petróleo y gas en plena escalada bélica en Oriente Medio

El patinete se erige en herramienta de la nueva delincuencia: "Facilita la huida, hay que controlarlo"

El patinete se erige en herramienta de la nueva delincuencia: "Facilita la huida, hay que controlarlo"

La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas

La empresa del amigo de Zapatero apenas ganó 70.000 euros los años en que pagó 660.000 al expresidente y sus hijas

La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: "Es un ataque a la movilidad sostenible"

La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: "Es un ataque a la movilidad sostenible"