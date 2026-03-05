El Mobile 2026 ha generado 13.000 puestos de trabajo y dispara un año más la contratación temporal de jóvenes

"¿Te apasiona el mundo de ferias y congresos y tienes nivel alto de inglés y algún otro idioma avanzado o nativo? ¡Esta oferta es para ti!". En las últimas semanas, en Barcelona, las plataformas de empleo se han copado de ofertas similares a esta.

En un ajustado periodo de tiempo, decenas de agencias especializadas en personal de eventos han movilizado a miles de jóvenes para trabajar en el Mobile World Congress, feria tecnológica que, según los últimos datos oficiales, genera más de 13.000 empleos directos, entre personal de atención al público, seguridad, restauración o transportistas.

GSMA, empresa organizadora, no ofrece datos segmentados por tipo de empleo. Sin embargo, la gran mayoría de fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje coinciden en que los azafatos son el perfil más demandado. Solo la propia GSMA mueve 600 trabajadores directamente vinculados con la organización del MWC. A estos se suman los de las instalaciones de Fira Barcelona y el personal de atención en estands y 'hospitality' para cubrir los 2.900 expositores de empresas privadas.

"En poco más de un mes he entrevistado a 1.300 candidatos en grupos de 10 a 12 personas", explica Berta Solana, responsable de recursos humanos de la agencia de soporte para eventos Tais, quien se ha ocupado de gestionar toda la contratación del personal oficial del MWC, junto al de otros clientes privados como Huawei o Samsung. Atiende a EL PERIÓDICO junto a la directora de la compañía, Mónica Sirera, y al director de proyectos Pau Voces.

Personal de GSMA escaneando códigos QR a la entrada del salón MWC. / Marc Font (ACN)

Explican que desde 2021, el volumen de contratación de GSMA ha sido prácticamente estable. "Antes del covid contratábamos entre 900 y 1.000 personas, pero con la pandemia el registro presencial dejó de ser una opción, por lo que recortaron la plantilla", cuenta Voces. Vestidos de rojo y repartidos por los 200.000 metros cuadrados, el personal de GSMA es el responsable de escanear los códigos QR de los visitantes, ordenar filas, gestionar el servicio de guardarropa o atender dudas.

A muchos les damos de alta por primera vez en la Seguridad Social, la experiencia previa no es relevante. Pau Voces — Director de Proyectos en Tais

Con una edad media de 21 años, el perfil más repetido es el de un joven universitario, con buen nivel de inglés y disponibilidad completa para trabajar entre el 2 y el 5 de marzo. El sueldo a jornada completa, con turnos que van de 10 a 12 horas, ronda los 600 euros brutos. "Buscamos actitud, capacidad de adaptación y buena comunicación. A muchos les damos de alta por primera vez en la Seguridad Social, por lo que la experiencia previa no es relevante", resalta Solana. Tampoco exigen requisitos como altura, idiomas adicionales u otros rasgos físicos. "Tanto el cliente [GSMA] como nosotros mismos exigimos paridad", añade Sirera.

Mientras que la contratación vinculada directamente a la organización responde a criterios más estandarizados, en los stands privados cada marca fija sus propias demandas. Aquí el papel de las agencias como intermediarias es clave, pues son quienes deben lidiar con las expectativas corporativas y el trato con los trabajadores.

Uno de esos receptores se encuentra en el pabellón (o hall) número 4, donde la empresa de software estadounidense Adobe emplea a 14 azafatos para atender su expositor. Entre ellos se encuentra Marc (20 años), estudiante de Administración de Empresas en Barcelona, que durante los cuatro días del salón trabajará de 7:30 de la mañana hasta las 18:30, por un sueldo neto de algo más de 400 euros. Sus tareas incluyen recoger y limpiar las salas de reuniones u ofrecer bebidas a clientes.

Marc, estudiante de Administración de Empresas, de 23 años, trabajando en el stand de la tecnológica Adobe. / MANU MITRU

Explica que la agencia que le contrató fue Articultura, perteneciente al grupo catalán As Enterprises, y que el único requisito que le pidieron fue el inglés. Sin embargo, resalta que es habitual que las agencias pidan una altura mínima, que en hombres se sitúa en 1,80 metros. Al final, el perfil puede variar en función del tipo de producto, del público objetivo o de la imagen que la empresa quiere proyectar.

El papel de la imagen

Así, desde el pabellón número 2, Ivet (23 años) y Ana (27 años), ambas estudiantes de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas en Barcelona, trabajan como azafatas de imagen para Etiya, una tecnológica turca presente en ocho países que emplea a 1.600 personas. La empresa explica que en el MWC están enseñando sus últimos avances en IA aplicada a sistemas de soporte empresarial para telecomunicaciones (conocidos como Agentic BSS).

"Nuestra función es recibir desde el mostrador a clientes que hayan agendado reuniones y ofrecerles bebidas", cuenta Ivet, cuya jornada laboral va de 9:00 a 18:30, por un sueldo de 550 euros netos (ligeramente superior a la media) que cobrará el último día del Mobile, algo inusual, pues normalmente las empresas pagan 30 días después del evento. La agencia que las contrató es NSH, con oficinas en Barcelona y Madrid.

Ivet y Alba, en el expositor de la empresa turca dentro del MWC. / MANU MITRU

Y, ¿por qué a ellas? En este caso, frente a los azafatos de eventos, que ejecutan tareas logísticas, de información y atención al cliente, la empresa buscaba a tres azafatas de imagen: chicas que diesen una buena impresión, con rasgos físicos similares entre ellas, además de un buen nivel de inglés. Ninguna pasó por un proceso de selección porque sus currículums con foto ya constaban en la base de datos de la agencia, que los enseñó directamente a la empresa turca. "Por ejemplo, a mí me dijeron que me escogieron por la edad, altura y porque les gustó mi sonrisa", explica Alba.

La búsqueda de perfiles homogéneos con un fuerte componente de imagen es extrapolable a gran parte de los expositores del salón, especialmente entre empresas de Asia Occidental o del sudeste.

María (23 años), estudiante de Nutrición en Madrid, explica que las tres chicas que han sido contratadas como azafatas por la empresa tecnológica de su stand —en este caso china— son rubias, de ojos azules y de constitución delgada. Como en el caso de Ivet y Alba, los requisitos no le comunicaron directamente, "ya que la agencia tiene un catálogo con todas las chicas y personas que trabajan para ellos, y el cliente selecciona las que quiere".

Maria, de 23 años, es estudiante de nutrición y trabaja como azafata en el Mobile por primera vez. / Cedida

Su caso es particular, porque la agencia, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, les ha pagado el transporte desde Madrid a Barcelona, junto a un piso en el barrio de Collblanc (Hospitalet de Llobregat) para alojarse, por un sueldo que roza los 100 euros por día. Si bien el sueldo no le parece mal, lamenta que esta vez no le hayan ofrecido nada para comer. Tampoco le han dado ninguna formación sobre la empresa. "Es un poco incómodo, porque cuando vienen clientes a preguntar, yo me limito a recoger sus tarjetas de contacto o les hago esperar, pero no puedo explicarles nada", indica.

Beneficios extraeconómicos

Lejos de ser un trabajo puntual, muchos de estos jóvenes terminan entrando gracias al boca a boca entre compañeros de instituto o universidad. De hecho, desde Tais resaltan que el propio Mobile, por el tamaño de la feria y por su atractivo internacional, atrae a muchos candidatos. Lo describen como "la gran cantera" del sector.

Si el desempeño es bueno, las propias empresas les vuelven a llamar. “Vas conociendo gente y te van saliendo más trabajos”, resume Marc. Esa red informal, que se mueve en grupos de WhatsApp y contactos directos, hace que el acceso a nuevas oportunidades se vuelve cada vez más fácil, lo que explica por qué muchos repiten estos trabajos.

Más allá del incentivo económico, la posibilidad de hacer networking y desenvolverse en entornos internacionales o practicar idiomas son algunos de los motivos que llevan a los jóvenes a trabajar en el MWC.

Pero hay más motivos. Porque aunque las fuentes consultadas coinciden en que las jornadas son largas y exigentes, el incentivo económico —ingresos concentrados en pocos días— resulta clave para estudiantes, que buscan complementar prácticas no remuneradas o sueldos bajos.

A ello se suma la posibilidad de hacer networking, un componente menos tangible, pero igual de relevante. Tratar con clientes, desenvolverse en entornos internacionales o practicar idiomas son aprendizajes habituales, especialmente valorados por los sectores corporativos, de organización de eventos o áreas comerciales. “Al menos ya puedo poner algo en el currículum”, celebra Marc. En algunos casos, incluso, estos eventos se convierten en una puerta de entrada al propio sector, con oportunidades que van desde puestos de coordinación de azafatos, hasta ofertas laborales surgidas directamente en la feria.