Mango mantiene su apuesta por EEUU y confía en la profesionalización y diversificación de su negocio para esquivar la tormenta geopolítica

No han querido aventurar más de lo necesario, pero el discurso del presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, no deja lugar a dudas: mucho se tendría que torcer la cosa para que la cadena de moda catalana no lograra su objetivo de alcanzar los 4.000 millones de euros de facturación este año. Y no hay guerra, fuego cruzado, ni amenaza geopolítica en general que les haga poner en duda ese logro.

Así lo ha expresado el propio Ruiz este jueves, en la presentación de resultados anuales de la compañía, una convocatoria en la que se le ha preguntado por como les afecta la compleja situación geopolítica o una hipotética escalada de la tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España, tras las últimas amenazas de su presidente, Donald Trump.

"Somos una empresa muy global", ha remarcado Ruiz para dejar claro lo "importante" que es la situación geopolítica para ellos. En cualquier caso –ha dicho– los cambios realizados en el comité de dirección o el consejo de administración (órgano que ha incorporado este año a figuras como Manel Adell o Helena Helmersson) con el fin de profesionalizar lo máximo posible la gestión de la compañía, así como haber contratado a especialistas que les ayuden a "descifrar" este tipo de amenazas, les hacen estar tranquilos.

"Llevamos mucho tiempo con ciertas incertidumbres que acostumbramos a manejar con flexibilidad", ha asegurado el directivo. "Tenemos muy claro que la cadena de suministro debe ser resiliente, flexible y diversificada, y en eso estamos: buscando diversidad y flexibilidad para tener capacidad de adaptación", ha rematado. "La compañía tiene los recursos para gestionar estas situaciones", ha completado el director de expansión y franquicias, Daniel López.

En cuanto a Estados Unidos en concreto, este último directivo ha insistido en que "Mango tiene vocación global y vocación de ser una marca con la vista puesta en el mundo". Es, "por lo tanto, importantísimo estar en Estados Unidos", ha remarcado, asegurando que miran a este país norteamericano "con luces largas". Lógico, teniendo en cuenta que en tres años han hecho una expansión acelerada por el país hasta tener ahora 63 tiendas abiertas y hasta lograr que este mercado se convierta en el quinto por ingresos. Estados Unidos representa un 7% de las ventas totales de Mango, en 2025.

"Tenemos voluntad de permanencia en el mercado", ha subrayado López. En cualquier caso, la clave es la diversificación y que en muchos de sus países más importantes en Europa –remachan– tienen una cuota de mercado aún muy discreta, con toda la oportunidad de crecimiento que eso supone.