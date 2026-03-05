Italia logra la nulidad de la marca de restaurantes La Mafia se sienta a la mesa en España

La cadena de restauración La Mafia se sienta a la mesa estudia recurrir la sentencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que da la razón a la Embajada de Italia en España en su petición de nulidad de la marca. La resolución ha estimado la demanda porque, entre otras cosas, "reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real".

La cadena de restauración, nacida en el 2000, cuenta con cerca de 100 restaurantes de La Mafia se sienta a la mesa, y otros más de 30 locales entre Ditaly y La Boutique Trattoria Viajera.

En concreto, la empresa señala en un comunicado que analiza con sus asesores jurídicos la situación, incluida la posible definición de un nuevo nombre que permita reforzar su posicionamiento a largo plazo.

La Mafia se sienta a la mesa ha señalado que "no existen precedentes en España" tras conocerse la resolución relativa a su denominación comercial que ha adelantado 'Expansión' y recuerda que su marca ha sido "registrada y renovada" en distintas ocasiones por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas a lo largo de más de dos décadas.

"Contrario al orden público"

La OEPM ha entendido que la denominación comercial de la cadena de restauración es "contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres", donde el organismo estima la solicitud de nulidad de marca realizada por Italia, dado que el signo "reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente".

En este contexto, el propietario de Ditaly ha reiterado que en varias ocasiones ha intentado mantener un "diálogo directo" con el embajador italiano que impugnó la marca para explicar el origen y el sentido del nombre, sin que dichas solicitudes hayan sido atendidas.

"A lo largo de estos años hemos intentado explicar en numerosas ocasiones el origen y el significado de nuestro nombre y no hemos tenido la oportunidad real de hacerlo. Sin embargo, no vamos a entrar en confrontaciones hacia interpretaciones negativas sobre el nombre de la marca", han asegurado fuentes de la compañía.

La Mafia se sienta a la mesa ha explicado que son "ajenos" y se han alejado de "cualquier connotación negativa" que les achacan desde la OEPM y la Embajada Italiana. "Nuestro foco está en seguir construyendo el futuro de la compañía y mantenemos intacta la esencia del proyecto: una propuesta gastronómica italomediterránea de calidad y una experiencia diferencial en restauración", han recalcado.