Alquiler de viviendas

Los inquilinos podrán permanecer en la vivienda aunque su contrato haya terminado: la normativa lo permite si se cumplen algunas condiciones

Según la ley de vivienda, los inquilinos con contratos firmados a partir de marzo de 2019 pueden solicitar el derecho de permanencia, incluso si el contrato ha expirado, siempre que cumplan las condiciones del contrato

Catalunya permitirá consultar quién es un gran tenedor de vivienda mediante el nombre y el NIF

Los inquilinos pueden solicitar el derecho de permanencia, aunque su contrato finalice

Los inquilinos pueden solicitar el derecho de permanencia, aunque su contrato finalice / José Luis Roca - ARCHIVO

Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

Por qué confiar en El Periódico

Las últimas modificaciones en la ley de vivienda han ocasionado debate acerca de sus efectos en propietarios e inquilinos. Según el Gobierno de España, esta nueva normativa busca proporcionar una mayor seguridad y protección a los inquilinos, dentro de un mercado inmobiliario sumamente competitivo.

De esta forma, la actual subida de precios en los alquileres habría aumentado la presión sobre los arrendatarios. La normativa permitiría prolongar su estancia en el inmueble, aunque el propietario decida no renovar el contrato de alquiler.

Los inquilinos pueden solicitar el derecho de permanencia

La medida impuesta por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana determina que, en los contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si la duración en inferior a cinco años (el propietario es una persona física) o siete años (el propietario es una persona jurídica), el contrato se podrá prorrogar de forma automática hasta completar los periodos acordados.

Durante este plazo de tiempo, los inquilinos pueden permanecer en la vivienda, siempre que cumplan con el pago de la renta y las condiciones del contrato original, como se menciona en el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Todo ello se debe a la introducción del derecho de permanencia, que permitiría a los inquilinos residir en la vivienda aunque el contrato haya expirado.

Como hemos mencionado, este derecho solo puede aplicarse si el usuario ha cumplido previamente las condiciones establecidas en el contrato de alquiler. Algunos expertos afirman que esta modificación podría otorgar una mayor estabilidad a los inquilinos.

Cómo afecta la medida a los propietarios

Sin embargo, el caso de los propietarios sería bastante distinto, ya que se limitaría su capacidad a la hora de gestionar sus propiedades de forma autónoma cuando finaliza el contrato. Las principales asociaciones de propietarios señalan una posible reducción de la oferta de viviendas en alquiler como resultado de la nueva ley.

Con todo ello, los arrendadores que pretendan finalizar el contrato, ya sea para vender la vivienda o subir el alquiler, deberán negociar la permanencia de los inquilinos. A su vez, la crítica general señala que muchos propietarios verían limitado su derecho de decidir sobre el destino de su propia vivienda.

