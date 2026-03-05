Estado y Generalitat pactan reportes conjuntos a Europa sobre los avances ambientales en el aeropuerto de Barcelona-El Prat

Cuál examen trimestral al que se debe acudir por imperativo legal, el Gobierno y la Generalitat responden periódicamente, cada cuatro meses aproximadamente, a las exigencias de Bruselas acerca del expediente abierto por el mal estado ambiental del delta del Llobregat, la zona húmeda situada en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Desde que en 2021 la Comisión Europea envió una carta de emplazamiento exigiendo soluciones para frenar la degradación de las marismas, España, para tratar de archivar el caso y poder afrontar la ampliación de la infraestructura aeroportuaria, está obligada a dar explicaciones regulares sobre los avances logrados.

Como las competencias de medio ambiente las ostentan las comunidades autónomas, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es la administración responsable de abordar la recuperación de este delta antropizado. Dada esta circunstancia, hasta hace varios meses, la conselleria, por un lado, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por el otro, contestaban a las peticiones de Bruselas de manera separada, remitiendo la información que consideraban necesaria para demostrar que se trabajaba para revertir la situación.

Ambas administraciones buscan mejorar la imagen frente a las autoridades europeas y demostrar que se trabaja coordinadamente

Único documento compartido

Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, las últimas dos respuestas oficiales trasladadas a la Comisión Europea ya se han elaborado de forma coordinada entre Govern y Estado. Es decir, las respectivas administraciones se han encargado de preparar de manera conjunta un único documento compartido y hacerlo llegar a las oficinas de la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall. Esta nueva estrategia se ajusta a la intención de ambos ejecutivos de evidenciar ante Europa que las acciones se realizan a través del consenso y que se sigue una única línea de trabajo coherente y colaborativa.

Un avión sobrevuela la laguna de la Ricarda, uno de los espacios naturales afectados por la propuesta de ampliación. / MANU MITRU

Fuentes consultadas por este diario aseguran que este cambio de estrategia es muy relevante a la hora de tener más posibilidades de que Bruselas dé carpetazo a la infracción abierta por la mala conservación de los humedales. En un principio, en el seno de la conselleria existían ciertas reticencias sobre la opción de homogeneizar el envío de información a Bruselas. Pero ahora, fuentes de la empresa aeroportuaria y del propio Govern coinciden en que esta es la "hoja de ruta más acertada" porque la imagen proyectada mejora. "Por primera vez en mucho tiempo, el Estado, la Generalitat y Aena están de acuerdo sobre cómo lograr el visto bueno a la ampliación", celebran.

Próxima respuesta

La próxima comunicación que ya ultiman y que se hará llegar a la Unión Europea será importante. Incluirá los avances que ha llevado a cabo el gestor aeroportuario en lo que en su día fueron los párkings de taxis y autobuses, hoy abandonados, en el sector de Can Sabadell. Estos trabajos, absolutamente imprescindibles para las autoridades europeas, consisten en el derribo de infraestructuras en este espacio y, sobre todo, la renaturalización del mismo. Son 7,5 hectáreas en total, una inversión modesta (menos de tres millones de euros) y, a cambio, una recuperación ambiental en el norte de El Remolar, en Viladecans.

Antiguo párking ahora en desuso junto a la zona del Remolar, que Aena desmontará y renaturalizará. / Jordi Otix / EPC

A estos trabajos, que llevaban más de dos décadas en el cajón de Aena y que comenzaron en 2024, se suma también una operación para recuperar la inundabilidad de la marisma del estanque de El Remolar-Filipines que lleva a cabo la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y que estará lista esta primavera, tal como adelantó este diario. La nueva respuesta conjunta de las administraciones irá cargada de hitos, con la voluntad de cargarse de razones que avalen la futura ampliación, que no comenzará hasta el próximo ciclo inversor de Aena, a partir de 2031.

Además, una consultora contratada por el Govern especialista en proyectos de infraestructuras asesora desde noviembre a las partes sobre cómo dirigirse a las autoridades de Bruselas. Estos exámenes periódicos, en forma de cartas de respuesta trimestrales, son obligatorios porque de lo contrario el Gobierno español podría toparse con un dictamen motivado, el paso previo a llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.