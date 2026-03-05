La empresa de videojuegos Scopely crece en Barcelona con 1.500 metros cuadrados más de oficinas en el 22@

Cuando, el pasado verano, Javier Ferreira visitó Barcelona para inaugurar la nueva sede de la empresa de videojuegos que dirige, Scopely, se refirió a esta delegación como un enclave imprescindible en los planes de crecimiento de la compañía. "Es la sede más importante de Scopely a nivel global –dijo–: es donde estamos creciendo más". Meses más tarde, los hechos le han dado la razón: ni un año después, el estudio ha alquilado más espacio de oficinas en un edificio justo al lado del que inauguraron en julio.

La empresa de videojuegos detrás del Scrabble GO, Monopoly GO o –tras comprar la división de juegos de Niantic– Pokemon GO, tendrá, en total, 10.000 metros cuadrados de oficinas en Barcelona. Serán 8.500 metros cuadrados del edificio principal, el que estrenaron el año pasado con visita incluida del president de la Generalitat, Salvador Illa, y 1.500 metros cuadrados en este edificio anexo que ya tienen alquilado y que ahora empezarán a adecentar para que encaje a la perfección con sus necesidades.

El inmueble está situado en el mismo complejo que el actual, con lo que los trabajadores podrán acceder todos por la misma puerta, precisa Hugo Pibernat, director de Scopely Barcelona y máximo responsable de la plataforma tecnológica Playgami, en conversación con EL PERIÓDICO en el marco de Talent Arena, feria vinculada al Mobile World Congress. Se trata, en definitiva, de ganar un 20% más de espacio para sus desarrolladores, pero también de tener más salas de reuniones o un nuevo estudio de grabación, por ejemplo.

El consejero delegado de Scopely, Javier Ferreira; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el director teconológico de la plataforma Playgami y director de Scopely Barcelona, Hugo Pibernat, en la inauguración de la sede catalana del estudio el julio pasado. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Según Pibernat, la ampliación no responde tanto a que hayan incrementado drásticamente el número de empleados en los últimos meses (aunque eran 700, en julio, y ahora ya son 750), como que el grupo en sí crece, los proyectos se incrementan y estas oficinas catalanas desempeñan un papel clave en su operativa. Scopely tiene su sede central en California (Estados Unidos), aunque es de capital saudí porque la compró Savy Games en 2023. Desde entonces han ido creciendo a golpe de hacerse con otros juegos (el último, el turco Pixel Flow) o por el éxito natural de algunos de sus títulos.

Nuevas oficinas en Sevilla

Un ejemplo evidente de esto último es Monopoly GO. Con más de 6.000 millones de dólares recaudados desde su lanzamiento, es uno de sus grandes éxitos y lo que ha motivado que el grupo también haya decidido agrandar su infraestructura en Sevilla. Scopely tiene otra sede allí, cuya plantilla se dedica casi en exclusiva a esta versión móvil del Monopoly. En este caso, la compañía duplicará el tamaño de sus oficinas de 1.200 a 2.400 metros cuadrados. "Será uno de los edificios de oficinas más destacados de Sevilla, lo que nos posiciona en la ciudad de la misma forma que estamos posicionados en Barcelona", opina Pibernat.

Su apuesta por la capital catalana es firme: tienen más funciones concentradas aquí que en ninguna otra ciudad del mundo y, cuanto más crece la demanda en el grupo, más cosas se piden a esta sede. De ahí este nuevo espacio de oficinas, y que el director de la filial esté convencido de que va a seguir creciendo.

"En Barcelona encontramos un talento que nos funciona muy bien y también talento que quiere mudarse a Barcelona", razona Pibernat. "Como empresa, siempre estamos buscando los mejores juegos y el mejor talento de todas partes del mundo, así que con Barcelona tenemos una relación muy especial: crecemos con talento de aquí y con talento que atraemos de fuera, y eso es estratégico para nosotros", concluye, antes de insistir una última vez en la simbiótica relación con la ciudad: "Scopely no se explicaría sin Barcelona".