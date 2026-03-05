Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BWAW 2026

Solo el 19% de las posiciones de CEO están ocupadas por mujeres: "Aunque solo sea por la cuenta de resultados, contrátela"

La segunda jornada de la Barcelona Woman Acceleration Week revelan que existen brechas persistentes, pero también que la diversidad es una palanca de innovación y rentabilidad en empresas y corporaciones

De izquierda a derecha, Blanca Sorigué (Consorci de la Zona Franca de Barcelona), Diana Bueno (EbroFactory), Mabel Mas (El Periódico), Ana Palencia (Unilever España), Isabel Pérez (Novartis) y Alicia Valle (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), participantes en la mesa de debate 'Marcas con propósito: el papel corporativo en la igualdad de género' celebrada en el marco de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), junto a el presidente ejecutivo de CZFB, Pere Navarro

De izquierda a derecha, Blanca Sorigué (Consorci de la Zona Franca de Barcelona), Diana Bueno (EbroFactory), Mabel Mas (El Periódico), Ana Palencia (Unilever España), Isabel Pérez (Novartis) y Alicia Valle (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), participantes en la mesa de debate 'Marcas con propósito: el papel corporativo en la igualdad de género' celebrada en el marco de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), junto a el presidente ejecutivo de CZFB, Pere Navarro / Zowy Voeten

Natàlia Ríos

Natàlia Ríos

Barcelona
Las mujeres ocupan actualmente el 34% de los puestos directivos en el mundo. Al ritmo actual, se calcula que la paridad no se alcanzará hasta 2051. En España, el porcentaje sube ligeramente hasta el 38%, pero el de las posiciones de CEO se desploma hasta el 19%, no llega a dos mujeres por cada 10 consejeros delegados. Una realidad reflejada en datos que se ha puesto sobre la mesa este jueves durante la segunda jornada de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), que se celebra hasta el 6 de marzo en el DFactory de Barcelona.

Ante cerca de un centenar de asistentes, se ha subrayado también que existe un consenso generalizado sobre el impacto positivo que genera la diversidad de género en empresas y organizaciones. Según la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, el 28% de los directivos asegura que las estrategias de diversidad han impulsado la innovación en sus organizaciones, y un 15% considera que han tenido un impacto directo en los resultados financieros. Por tanto, "aunque solo sea por la cuenta de resultados, contrátela", ha sentenciado la directora de CZFB.

El segundo día de la Barcelona Woman Acceleration Week ha puesto el foco en la contribución de los medios de comunicación, las relaciones multilaterales, las corporaciones, el real estate, el talento joven y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial. En este contexto, se ha celebrado el debate sobre el papel corporativo en la igualdad de género, y la directora del hub digital & IT de Novartis, Isabel Pérez, ha aportado más datos para la reflexión. En Barcelona, al cierre de 2025, se contabilizaban más de 200 hubs tecnológicos que dan trabajo a más de 46.000 personas. "La industria farmacéutica fue el sector que impulsó más puestos de trabajo femenino en estos ámbitos. Aún así, solo el 31% de profesionales que trabajan en estos hubs tecnológicos farmacéuticos son mujeres".

Barcelona, 05/03/2026. Economía. Mabel Mas, directora adjunta de El Periódico, durante la ponencia “Marcas con propósito: el papel corporativo en la igualdad de género”, en la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). Foto: Zowy Voeten / El Periódico

Mabel Mas, directora general de El Periódico, durante la ponencia 'Marcas con propósito: el papel corporativo en la igualdad de género', en la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). / Zowy Voeten

En su opinión, las políticas por la igualdad de género son necesarias pero no suficientes. "La cultura la construimos todos con nuestras acciones y decisiones diarias; solo cuando alineamos comportamientos con el propósito de la empresa y sus ambiciones, los números mejoran de verdad", ha asegurado. De lo contrario, "si solo son políticas impuestas, al cambiarlas volvemos al punto de partida". En la misma línea, la 'manager' de planificación de producción de EBRO Factory, Dina Bueno, ha destacado que, a su entender, la equidad entre hombres y mujeres es "una palanca importantísima para crear competencia y competitividad dentro de la industria, y no solo una política que cumplir".

La directora general de EL PERIÓDICO, Mabel Mas, ha expuesto que los medios de comunicación tienen un propósito claro, "intentar explicar la actualidad de la manera más comprensible posible", pero además tienen la misión de generar "marcos mentales a partir de los cuales se interprete esa actualidad". "¿Qué quiero decir con eso? Que los medios de comunicación somos plataformas de visibilidad para el talento, el liderazgo y el poder, además de claros inspiradores de futuras generaciones, y por eso, aunque no sea fácil, hay que intentar dar la máxima visibilidad a ese 30% de altas directivas que existen".

Alicia Valle, la directora general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha recordado que el mundo "es paritario y, por lo tanto, las organizaciones también deberían serlo". Y, en esta línea, ha querido compartir un gesto de activismo personal: en las reuniones directivas donde resulta ser la única mujer —"tanto en entornos públicos como privados, en Madrid o Barcelona"—, lo señala abiertamente antes de empezar. "Es un acto muy simple, pero creo que los compañeros tienen que tomar conciencia de que algo no se está haciendo bien". 

Barcelona, 05/03/2026. Economía. Isabel Pérez, de Novartis, durante la ponencia “Marcas con propósito: el papel corporativo en la igualdad de género”, en la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). Foto: Zowy Voeten / El Periódico

Isabel Pérez, de Novartis, durante la ponencia 'Marcas con propósito: el papel corporativo en la igualdad de género', en la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). / Zowy Voeten

Por su parte, Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, ha defendido que no existe un negocio sostenible sin igualdad de género. Y ha destacado que la multinacional, que ya cuenta con un 50% de mujeres en la plantilla y una directora general, ha puesto en marcha políticas como la Comisión de Igualdad y un código de conducta que sanciona comportamientos discriminatorios mediante una buena comunicación interna y un 'feedback' continuo.

Organizado por el CZFB, el BWAW tiene como objetivo reflexionar y visibilizar el liderazgo femenino en la industria y la economía, y cuenta en su sexta edición con un total de 77 ponentes que participan en 15 sesiones de debate y diálogo.

